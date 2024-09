Dinamo Kiev-Lazio 0-3, debutto europeo per Marco Baroni. L’allenatore della Lazio, al suo primo match in Europa League, porta a casa una meritata vittoria ad Amburgo contro la Dinamo Kiev: al Volksparkstadion, i biancocelesti trionfano con un netto 3-0, grazie alla doppietta di Dia e al primo gol con la nuova maglia di Dele-Bashiru, inaugurando al meglio il cammino europeo.

Alla Lazio bastano meno di quattro minuti per sbloccare il risultato: Dia, schierato come centravanti, segna l’1-0 dopo un bel dialogo con Pedro. Nonostante il vantaggio lampo, i biancocelesti continuano a spingere, imponendo il proprio gioco e rendendosi nuovamente pericolosi con Tchaouna, che, con un tiro dalla distanza, impegna il portiere Bushchan. L’approccio della squadra resta costante e determinato.

Poco dopo la mezz’ora, la Lazio assesta il colpo decisivo con un uno-due micidiale. Al 34′, Dele-Bashiru trova la sua prima gioia in maglia biancoceleste: Vecino, con un passaggio verticale perfetto, lo mette davanti al portiere ucraino, e il giovane classe 2001 insacca con un potente tiro sotto l’incrocio. Appena due minuti dopo, è di nuovo Dia a trovare la rete, su assist proprio di Dele-Bashiru, portando la Lazio sul 3-0 e permettendo alla squadra di Baroni di festeggiare già al termine del primo tempo.

Nella ripresa, i ritmi rallentano, complice il fatto che la Lazio gestisce il vantaggio senza forzare, riducendo le occasioni per la difesa ucraina di commettere errori. Attorno al 60′, i biancocelesti vanno vicini al 4-0 con una tripla chance di Pedro e Isaksen, fermata prima dal palo e poi dal portiere. Da segnalare anche due espulsioni: Braharu della Dinamo Kiev è il primo a lasciare il campo, seguito poco dopo da Noslin, espulso a soli due minuti dal suo ingresso per una gomitata lontano dal pallone. La Lazio controlla senza troppi rischi fino al triplice fischio e può esultare per i primi tre punti in Europa.