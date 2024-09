Torino-Lazio 2-3, gol e spettacolo tra granata e biancocelesti all’Olimpico Grande Torino: finisce con una vittoria della squadra di Baroni, grazie alle rete di Guendouzi, Dia e Noslin. Bellissima partita quella delle 12.30 fra granata e biancocelesti. La prima frazione viene chiusa sull’1-0 per la Lazio con Guendiuzi bravo ad aprire il piattone dopo soli 8 minuti su assist di Nuno Tavares: l’esterno sinistro di Baroni è un vero e proprio fattore nel primo tempo, con la difesa granata che raramente riesce ad arginare le sue sgroppate.

La ripresa inizia con la Lazio che continua a spingere in avanti e, dopo un’ora di gioco, i ragazzi di mister Baroni trovano il 2-0 che sembra assicurare un po’ di serenità. Isaksen scatta sulla destra, crossa al centro, Zaccagni lascia scorrere il pallone e Dia arriva puntuale per infilare di destro Paleari ancora una volta. Tuttavia, solo sette minuti più tardi, Che Adams segna il suo quarto gol stagionale, riaprendo la partita. I cambi portano in campo anche Noslin, che dopo pochi secondi dal suo ingresso si inserisce nell’area granata e segna il 3-1 da distanza ravvicinata. Tutto deciso? Non proprio, perché al secondo dei cinque minuti di recupero, Saul Coco realizza una splendida sforbiciata che fissa il risultato sul 3-2 finale a favore dei biancocelesti.