Torino primo in classifica, almeno per una notte. I ragazzi di Vanoli espugnano il Bentegodi contro un Hellas Verona in dieci uomini e guadagnano il primato temporaneo della Serie A, in attesa delle partite oggi una su tutte Juventus-Napoli.

Zanetti ha dovuto fare a meno di Cruz, Duda, Harroui, Serdar e Suslov. Vanoli non ha potuto contare su Ilkhan, Savva, Schuurs, Vlasic e Vojvoda. Sanabria apre le marcature, ma Kastanos pareggia subito i conti. L’Hellas resta in inferiorità numerica per l’espulsione di Dawidowicz, ma riesce temporaneamente a salvarsi grazie al rigore colpito sul palo da Sanabria. Zapata riporta in vantaggio i granata con un colpo di testa: è l’ottava rete consecutiva di testa segnata dal centravanti colombiano in Serie A; quest’anno nessun altro giocatore nei principali campionati europei ha segnato più di lui con questo fondamentale. Nella ripresa Adams sigla il terzo gol in contropiede, prima che nel recupero un altro entrato in campo (Mosquera) fissi il risultato sul 2-3 finale.

Gli ospiti rimangono imbattuti e salgono a 11 punti, 5 in più dei padroni di casa fermi a 6 punti con un’altra sconfitta dopo quella di lunedì sera contro la Lazio. Il prossimo impegno del Torino in campionato sarà contro l’Empoli, mentre martedì affronterà l’Empoli in Coppa Italia. Il Verona, invece, nel prossimo turno di Serie A giocherà contro il Como.