Lazio, Immobile: “Ho rifiutato l’Arabia, ma a gennaio…”

Il centravanti e capitano della Lazio Ciro Immobile ha espresso la propria sensibilità nei confronti delle critiche ricevute dai tifosi in queste prime settimane di stagione. L'Arabia Saudita adesso torna un'opzione da considerare.

La Lazio festeggia la rete di Vecino (Photo by Marco Rosi – SS Lazio/Getty Images)

Ciro Immobile sta vivendo un frangente di stagione particolare con la Lazio: l’attaccante – come la squadra in generale – sta ricevendo diverse critiche dai tifosi per questo avvio d’annata non entusiasmante.

Critiche che hanno ferito la sensibilità dell’ex Torino e Genoa, che in un’intervista al Messaggero non ha nascosto il “dolore”: “Dopo un inizio di campionato così, qualche domanda me la sono fatta, specialmente dopo le critiche di alcuni, fortunatamente non tutti, che non hanno visto e apprezzato il gesto ma hanno subito presentato il conto. Questo mi fa male, anzi mi fa vacillare”.

Immobile e l’Arabia Saudita

Il bomber della Nazionale non ha nascosto di aver riconsiderato l’offerta proveniente dall’Arabia Saudita, rispedita al mittente in estate e invece adesso tornata clamorosamente di moda. Alla domanda sul ritiro con la maglia della Lazio, Immobile ha risposto:

“In questo momento dico sì e no. Sono un po’ ferito…Io non so cosa succederà a gennaio o giugno. Non ho mai avuto paura di mettermi in discussione, né quando sono andato all’estero né quando sono tornato qui. Vedremo”.