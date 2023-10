Luciano Spalletti, il nuovo ct della Nazionale italiana, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista delle prossime sfide contro Malta e Inghilterra, valide per le qualificazioni a Euro 2024. Il tecnico azzurro ha parlato della situazione di Immobile, della scelta tra Kean e Scamacca e del ritorno di Bonaventura.

Leggi anche: Convocati Nazionale italiana: la lista di Spalletti

Leggi anche: Spalletti agli allenamenti della Juventus: dialogo con Kean

Kean piace a Spalletti, la verità su Immobile

Spalletti ha spiegato che Immobile è rimasto a casa per un problema fisico, comunicato dal medico della Lazio e confermato dallo stesso giocatore. Ha ringraziato Sarri e Martusciello per la loro disponibilità e ha sottolineato che Immobile non ha nemmeno giocato con il suo club. Spalletti ha poi elogiato Kean, che ha definito un attaccante muscolare, robusto e capace di coprire molto campo. Ha detto di aver parlato con Allegri, che gli ha fatto una grandissima impressione, e di aver apprezzato le prestazioni di Kean in campionato. Ha aggiunto però che valuterà anche i suoi comportamenti in Nazionale e che non sopporterà teste calde. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Luciano Spalletti dirige gli allenamenti degli Azzurri (Photo by Claudio Villa/Getty Images)

Chance per Bonaventura

Spalletti ha infine lodato Bonaventura, che ha paragonato a Pellegrini. Ha detto che è un centrocampista offensivo, che sa fare il trequartista, l’esterno e che ha una gestione della palla totale. Ha ammesso di aver fatto fatica a non convocarlo la volta precedente e di averlo portato stavolta nonostante l’età.