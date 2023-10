Luciano Spalletti ha diramato la lista ufficiale dei convocati della Nazionale italiana per le gare in programma contro l’Inghilterra e contro Malta.

Il ritorno di Bonaventura

Luciano Spalletti richiama alcuni giocatori nel giro della Nazionale: Jack Bonaventura, reduce da alcune prestazioni positive con la maglia della Fiorentina, torna in azzurro dopo molto tempo. Spazio anche per Kean, per sostituire gli infortunati Immobile e Retegui. Prima volta invece per Udogie, esterno che si sta mettendo in mostra con la maglia del Tottenham. La gara contro Malta si giocherà il 14 ottobre al San Nicola di Bari, mentre gli Azzurri sfideranno l’Inghilterra a Wembley il 17 ottobre. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Davide Frattesi esulta abbracciato dai compagni dopo la doppietta siglata all’Ucraina a San Siro nelle qualificazioni ad Euro 2024 (Getty Images)

La lista dei convocati

Portieri Gianluigi Donnarumma (Psg), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel (Lazio), Guglielmo Vicario (Tottenham)

Difensori Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma), Giorgio Scalvini (Atalanta), Destiny Udogie (Tottenham)

Centrocampisti Nicolò Barella (Inter), Giacomo Bonaventura (Fiorentina), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Sandro Tonali (Newcastle)

Attaccanti Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Chiesa (Juventus), Moise Kean (Juventus), Giacomo Raspadori (Napoli), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio), Nicolò Zaniolo (Aston Villa)