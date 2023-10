Federico Dimarco è pronto a prolungare il proprio contratto con l’Inter. Marotta sta stringendo i tempi per la firma dell’accordo

Il rinnovo di Dimarco

Dimarco è molto vicino a siglare il rinnovo del contratto con l’Inter. Marotta ha offerto il prolungamento con un ingaggio raddoppiato: nell’accordo il giocatore andrà a percepire 4 milioni di euro a stagione, una cifra che lo colloca un gradino sotto Lautaro Martinez nelle gerarchie (6 milioni per il capitano interista). Nei prossimi giorni dovrebbe arrivare la firma dopo gli ultimi dettagli di ordine burocratico. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Lautaro Martinez in Salernitana-Inter. (Photo by Ivan Romano/Getty Images)

Gli altri rinnovi

Marotta intanto continua a lavorare anche per i rinnovi di Calhanoglu e Mkhtaryan. L’armeno ha già fatto sapere di essere disponibile a trattare e potrebbe concludere la propria carriera in nerazzurro, ambiente in cui si sente valorizzato. Un po’ più complicato il discorso per il turco, che vorrebbe prolungare, ma l’Inter non è disposta a garantire lo stesso ingaggio.

