Europa League: Roma super, rimonta la Fiorentina

Europa League: nel secondo turno dei gironi la Roma batte senza troppi problemi in casa il Servette (2-0), grazie alle reti di Lukaku, Belotti (2) e Pellegrini, mentre la Fiorentina ha recuperato un doppio svantaggio contro il Ferencvaros (2-2).(CONTINUA DOPO LA FOTO)

Varga segna il gol del vantaggio in Fiorentina-Ferencvarosi. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

Seconda vittoria consecutiva nel girone per la Roma, che si impone in casa sul Servette con il punteggio di 4-0. Decisive le reti nel primo tempo di Lukaku e nella ripresa di Belotti (2) e Pellegrini. Per il centravanti belga si tratta della tredicesima rete consecutiva siglata in Europa League.

Intervenuto nel post-partita, José Mourinho ha commentato così la prestazione dei giallorossi: Il primo tempo non mi è piaciuto per niente, li abbiamo lasciati giocare, non abbiamo pressato. Noi con la palla abbiamo fatto poco movimento, non ci compattavamo dopo la palla persa. Mi sembrava il primo tempo di una squadra che sentiva di vincere la partita ma il calcio non è sempre così. Nel secondo tempo molto più aggressività, con più qualità per uscire”.

Cade la Fiorentina

La Fiorentina ha recuperato un doppio svantaggio contro il Ferencvaros. 2-2 il risultato finale: alle reti di Varga e Cissé, hanno risposto i gol di Barak e Ikoné. Nel post-partita il tecnico viola Vincenzo Italiano ha analizzato così la partita: “Non riesco a capire il primo tempo che abbiamo fatto. Gliel’abbiamo regalato, con un ritmo un po’ più alto potevamo fare bene anche prima. Con un po’ di freschezza l’abbiamo rimessa in piedi e potevamo vincerla, l’aspetto positivo è la reazione dei ragazzi”.