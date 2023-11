Home » Lazio-Celtic, formazioni ufficiali: Immobile in panchina

La Lazio ospita il Celtic per la quinta giornata del girone E della Champions League 2023-2024. Si gioca martedì 28 novembre alle ore 18:45 all’Olimpico di Roma e la partita si può seguire in diretta TV e streaming su Sky. Le formazioni ufficiali di Sarri e Rodgers.

La Lazio, che ha ottenuto sette punti nelle prime quattro giornate, ha bisogno di una vittoria per assicurarsi il passaggio agli ottavi di finale, mentre al Celtic, che ne ha uno, è già certo dell’eliminazione. Si preannuncia quindi una sfida dalle motivazioni differenti con gli uomini di Sarri che tuttavia non dovranno fallire la sfida dopo il brutto ko in campionato contro la Salernitana.

Sarri ritrova Provedel, nei giorni scorsi a casa per un proplema influenzale, così come Patric. In difesa prenderanno posto davanti a Provedel i due terzini Lazzari e Marusic con Gila e Patric al centro. A centrocampo Guendouzi torna titolare con Rovella e Luis Alberto a supporto del tridente composto da Isaksen e Luis Alberto con Castellanos prima punta. Assente l’infortunato Zaccagni mentre parte dalla panchina Ciro Immobile. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Immobile festeggia con Rovella la vittoria ottenuta contro la Fiorentina in Serie A

Rodgers, invece, dovrà rinunciare a Jullien, Rogic e Abada, tutti indisponibili. In porta ci sarà Hart, mentre in difesa Carter-Vickers, Johnston, Scales e Taylor formeranno la linea a quattro. A centrocampo O’Riley, McGregor e Paulo Fernando saranno i tre mediani, con Forrest, Furuashi e Yang.

Le formazioni ufficiali di Lazio-Celtic

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Patric, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Isaksen, Castellanos, Felipe Anderson. A disp.: Sepe, Magro, Hysaj, Ruggeri, Pellegrini, Kamada, Cataldi, Pedro, Immobile. All.: Sarri.

CELTIC (4-3-3): Hart; A. Johnston, Carter-Vickers, Scales, Taylor; McGregor, O’Riley, Paulo Bernardo; Forrest, Furuashi, Yang. A disp.: Bain, Morrison, Lagerbielke, Phillips, Turnbull, Holm, HG Oh, Ralston, Welsh, Frame, Johnstone. All.: Rodgers