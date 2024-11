Lazio-Cagliari, le probabili formazioni: Baroni ancora senza Zaccagni

Lazio-Cagliari probabili formazioni e ultime notizie sulla partita di Serie A in programma stasera allo stadio “Olimpico”. I biancocelesti proseguono nella striscia positiva, con sette vittorie nelle ultime otto gare ufficiali e un recente 5-1 contro il Como.

Stasera la Lazio ospita il Cagliari all’Olimpico, ma dovrà fare a meno di Nuno Tavares, espulso nell’ultima partita e attuale miglior assist-man d’Europa con otto assist. Marco Baroni conferma il 4-2-3-1: Provedel in porta, Pellegrini sostituisce Tavares a sinistra, mentre Lazzari è pronto a partire titolare a destra dopo l’infortunio, concedendo a Marusic un turno di riposo. Romagnoli potrebbe riprendere posto in difesa accanto a Gila, titolare confermato. In mediana tornano Rovella e Guendouzi, lasciando Castrovilli in panchina. Zaccagni, non ancora al meglio, sarà nuovamente sostituito da Noslin sulla trequarti, mentre a destra Isaksen è favorito su Tchaouna. Dia giocherà dietro Castellanos, con Pedro pronto a subentrare.

Il Cagliari, invece, arriva da due sconfitte consecutive e senza reti segnate, dopo aver conquistato punti preziosi contro Parma, Juventus e Torino. Davide Nicola avrà a disposizione Piccoli come unico attaccante di riferimento, supportato sulla trequarti da Gaetano e Viola. A centrocampo, Zortea e Augello giocheranno sulle fasce, mentre Marin e Adopo agiranno centrali. In difesa, è previsto un ritorno alla linea a tre con Zappa, Mina e Luperto, davanti al portiere Scuffet.

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Rovella, Guuendouzi; Isaksen, Dia, Noslin; Castellanos.

Cagliari (3-4-2-1): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto; Zortea, Adopo, Marin, Augello; Gaetano, Viola; Piccoli.

