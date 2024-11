Empoli-Como probabili formazioni: D’Aversa senza Esposito

Empoli-Como probabili formazioni della partita valida per l’undicesima giornata di serie A in programma oggi alle 18 al “Castellani”. La sostituzione dello squalificato Goglichidze è il primo nodo da sciogliere per l’Empoli: De Sciglio sembra favorito, ma Marianucci resta un’opzione. La difesa sarà probabilmente completata da Ismajili e Viti.

A centrocampo, Pezzella potrebbe tornare titolare sulla fascia sinistra, mentre Gyasi è quasi certo di occupare quella destra. Al centro, Fazzini non è al meglio, quindi Anjorin e Henderson potrebbero affiancare Maleh, che prenderà il posto di Grassi. In attacco, con Esposito ancora assente, Solbakken è destinato a far coppia con Colombo, che parte in vantaggio su Pellegri.

Il Como, dopo la pesante sconfitta per 1-5 contro la Lazio, si prepara per due trasferte consecutive, iniziando lunedì contro l’Empoli. Fabregas ha poco tempo per risollevare il morale e fare i conti con l’assenza di Braunoder, squalificato. Le scelte a centrocampo sono quasi obbligate: Audero in porta, Goldaniga e Moreno sugli esterni difensivi, Dossena e Kempf centrali, con Mazzitelli ed Engelhardt a centrocampo. In attacco, Strefezza, Nico Paz e Fadera sosterranno Cutrone.

