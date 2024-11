Parma-Genoa, le probabili formazioni: Gilardino con Balotelli in panchina

Parma-Genoa probabili formazioni del match valido per l’undicesima giornata di Serie A in programma oggi alle 18:30 al “Tardini”. Il Parma registra due nuove assenze: Hernani è fuori per un problema muscolare e Valenti si è fermato in settimana.

Pecchia dovrebbe confermare gran parte dell’undici sceso in campo contro la Juventus, con Suzuki in porta e una coppia difensiva centrale composta da Delprato e Balogh. A sinistra torna titolare Valeri, mentre Coulibaly è favorito su Hainaut a destra. In mediana, Mandela Keita giocherà accanto a Bernabé. Sugli esterni, Man sarà schierato a destra e Cancellieri a sinistra, in vantaggio su Mihaila e Almqvist. Sohm agirà sulla trequarti, a supporto dell’unica punta Bonny.

Sul fronte del Genoa, il tecnico Alberto Gilardino chiede ai suoi massimo impegno in questo momento di difficoltà. Contro il Parma, potrebbe rientrare Bani, anche se la sua presenza in campo è incerta. Gilardino conferma quindi Leali in porta, con una difesa a tre composta da Vogliacco, Vasquez e Matturro; sugli esterni Sabelli, favorito su Zanoli, e Martin. A centrocampo, spazio al trio Thorsby, Badelj e Frendrup, mentre in attacco Pinamonti farà coppia con Ekhator. Balotelli, alla sua prima convocazione, dovrebbe partire dalla panchina.

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Delprato, Balogh, Valeri; Keita, Bernabé; Man, Sohm, Cancellieri; Bonny.

GENOA (3-5-2): Leali; Vogliacco, Vasquez, Matturro; Sabelli, Thorsby, Badelj, Frendrup, Martin; Ekhator, Pinamonti.

