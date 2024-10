Como-Lazio 1-5, manita dei biancocelesti: doppietta per Castellanos

Como-Lazio 1-5, ancora una vittoria per la squadra di Baroni che rifila una manita a quella di Fabregas: doppietta per Castellanos. I ragazzi di Baroni momentaneamente il terzo posto in classifica, a pari punti con Fiorentina e Atalanta. Al “Sinigaglia”, la vittoria per 5-1 è decisa dalle reti di Castellanos (doppietta), Pedro, Patric e Tchaouna. Inutile, invece, il bellissimo gol del momentaneo 1-2 di Mazzitelli.

La partita, inizialmente equilibrata e senza grandi emozioni, viene sbloccata poco prima della mezz’ora. Dossena commette un fallo di mano evidente e, dopo l’intervento del VAR, Castellanos realizza il rigore, interrompendo un digiuno che durava da un mese. Rinfrancata dal vantaggio, la Lazio approfitta di alcune disattenzioni difensive del Como: Tavares firma l’ottavo assist stagionale per Pedro, che supera Audero grazie a una leggera deviazione dello sfortunato Dossena.

Nella ripresa, la Lazio sembra confermare la propria superiorità, ma è il Como a sorprendere con una magia di Mazzitelli, che segna con una spettacolare rovesciata in stile Rooney, riaccendendo le speranze per i padroni di casa. Tuttavia, l’espulsione ingenua di Braunoder spegne il loro slancio, e neppure il rosso a Tavares cambia il ritmo della Lazio. Patric ristabilisce il doppio vantaggio sfruttando un calcio piazzato, seguito dal poker di Castellanos e dalla rete conclusiva di Tchaouna. Gli assist di Dia e Lazzari, entrati nel secondo tempo, sottolineano l’ottimo stato di forma di una squadra in cui ogni giocatore sembra dare il massimo.