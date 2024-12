Lazio-Atalanta, le probabili formazioni: Baroni con molte assenze, Gasp senza il bomber Retegui

Lazio-Atalanta probabili formazioni del match valido per la diciottesima giornata della Serie A, che si gioca alle 20:45 all’Olimpico di Roma. Sfida ad alta quota con la Dea capolista che fa visita ai biancocelesti, in frenata dopo un avvio di stagione spumeggiante sotto la guida di Marco Baroni. Le ultime di formazione.

Le scelte di Baroni

Marco Baroni è chiamato a gestire un’emergenza importante per l’ultima sfida del 2024 contro l’Atalanta. Il tecnico biancoceleste dovrà fare a meno di Pedro, Noslin, e Lazzari, oltre al lungodegente Vecino, ancora indisponibile per almeno un mese. Per questa ragione, Baroni sembra orientato a schierare un 4-3-3, con alcune variazioni obbligate.

Davanti a Provedel, la linea difensiva a quattro sarà composta da Marusic e Tavares sugli esterni, con Gila e Romagnoli al centro, nonostante il primo sia diffidato. In mediana, accanto agli intoccabili Rovella e Guendouzi, dovrebbe trovare spazio Dele-Bashiru, preferito a Dia, ancora non al meglio per un problema alla caviglia.

In attacco, spazio a Tchaouna sulla destra, con Zaccagni a sinistra e Castellanos al centro, a caccia della doppia cifra stagionale. Isaksen, essendo diffidato, dovrebbe partire dalla panchina, mentre Dia potrebbe essere utilizzato a gara in corso.

Le scelte di Gasperini

L’Atalanta si presenta all’Olimpico dopo un periodo straordinario, forte di undici vittorie consecutive, ma deve fare i conti con l’assenza di Mateo Retegui. L’attaccante italo-argentino è out a causa di una lesione muscolare al retto femorale sinistro, che gli impedirà di essere presente anche nella Supercoppa contro l’Inter.

Gasperini opterà per un attacco senza punte di ruolo, con Pasalic che agirà da trequartista alle spalle di De Ketelaere e Lookman. In mezzo al campo torna De Roon, reduce da una squalifica, che affiancherà Ederson. Sulle corsie esterne Bellanova e Zappacosta garantiranno spinta e copertura.

In difesa, davanti a Carnesecchi, il trio sarà composto da Kossounou, Hien e Kolasinac, pronti a contenere le iniziative biancocelesti. L’Atalanta arriva a questa sfida con il morale alle stelle, decisa a chiudere l’anno solare nel miglior modo possibile.

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnaoli, Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Tchaouna, Castellanos, Zaccagni.

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalici; De Ketelaere, Lookman.

