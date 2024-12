Cagliari-Inter, le probabili formazioni: Nicola lancia Pavoletti dal primo minuto, Inzaghi con la Thu-La

Cagliari-Inter probabili formazioni del match valido per la diciottesima giornata della Serie A, in programma domani alle 18 alla Unipol Domus. La situazione in casa Cagliari resta critica, con numeri impietosi: una sola vittoria nelle ultime otto partite di campionato. L’Inter arriva invece dalla netta vittoria contro il Como e vuole proseguire la striscia positiva per tenere il passo di Atalanta e Napoli.

Le ultime da Cagliari

Dopo la prestazione deludente contro il Venezia, Nicola si prepara ad affrontare l’Inter con un attacco che fatica a trovare la via del gol. Per cercare una scossa, il tecnico potrebbe affidarsi a Leonardo Pavoletti dal primo minuto, al posto di Piccoli. Con Luvumbo ancora ai box per infortunio, il centravanti sarà supportato da Zortea, Gaetano e Augello.

A centrocampo, spazio a una coppia muscolare formata da Adopo e Makoumbou, incaricati di proteggere la difesa. Il reparto arretrato vedrà Zappa, Mina, Luperto e Obert davanti al portiere Sherri, che attende rinforzi dal mercato invernale.

Le ultime da Milano

In casa Inter, permangono le assenze di Acerbi e Pavard, mentre De Vrij torna disponibile e riprenderà il suo posto al centro della difesa. Non si è allenato oggi Darmian, che non è al meglio e tornerà a disposizione per la Supercoppa.

Simone Inzaghi si affiderà alla miglior formazione possibile per affrontare i sardi. In difesa, davanti a Sommer, ci saranno De Vrij, Bisseck e Bastoni. Dumfries e Dimarco agiranno sulle fasce, mentre il trio di centrocampo sarà composto da Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan.

In attacco, confermata la coppia Lautaro-Thuram. Per Lautaro, un gol contro il Cagliari lo renderebbe la sua vittima preferita insieme alla Salernitana.

Cagliari (4-2-3-1): Sherri; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Adopo, Makoumbou; Zortea, Gaetano, Augello; Pavoletti.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.

