Lazio, a rischio la disputa della gara di Europa League: cosa sta succedendo in Norvegia

Lazio, a preoccupare prima della partita è il meteo. Bodo, cittadina norvegese da 50mila anime oltre il Circolo Polare Artico, si è risvegliata stamattina sotto una fitta tempesta di neve. Il maltempo ha battuto incessantemente per tutta la notte, con raffiche di vento gelido che hanno fatto crollare la temperatura percepita al di sotto dello zero, mentre quella ufficiale si attesta proprio intorno allo 0.

In programma stasera c’è una sfida importante: Bodo-Lazio, valida per i quarti di finale di Europa League. Calcio d’inizio previsto alle 18.45, ma la situazione meteo rischia seriamente di mandare tutto all’aria. Lo stadio è tecnicamente attrezzato per affrontare condizioni estreme – del resto, qui il clima è sempre un avversario da fronteggiare – ma la partita è comunque in bilico.

Le previsioni meteo, paradossalmente, offrono un barlume di speranza: dopo mezzogiorno la neve dovrebbe smettere di cadere e, addirittura, nel pomeriggio potrebbe farsi vedere qualche raggio di sole. Ma al momento, andare in campo appare molto complicato.

Toccherà al summit fissato per le 10.30 stabilire se si potrà giocare. Una decisione attesa da squadre, Uefa e tifosi col fiato sospeso. Tutto è pronto… o forse no. La parola, adesso, ce l’ha il cielo.

