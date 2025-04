Champions League, si riapre la corsa alla quinta squadra grazie all’Inter e… al Real Madrid

L’Italia accorcia, respira, spera. La vittoria dell’Inter a Monaco e la debacle del Real Madrid a Londra contro l’Arsenal riscrivono le geometrie d’Europa. La rincorsa tricolore alla quinta squadra in Champions League nella stagione 2025/26 si riapre. E se l’Inghilterra resta un’astronave irraggiungibile in cima al ranking Uefa, ora è la Spagna a sentire il fiato sul collo.

A decidere il destino delle nostre squadre sarà il ranking stagionale, aggiornato dopo ogni turno europeo. Serve entrare nelle prime due posizioni per portare una quinta squadra nella coppa più importante. Un meccanismo aritmetico spietato: punti per ogni vittoria o pareggio, bonus per il passaggio del turno, e un punteggio massimo che varia tra Champions, Europa League e Conference.

Oggi la classifica dice:

Inghilterra 24.536 (5 squadre ancora in corsa su 7) Spagna 21.678 (5/7) Italia 20.187 (3/8)

Serve un’impresa, ma l’Italia non è fuori dai giochi. A tenere in piedi il sogno sono tre squadre: Inter, Lazio e Fiorentina. I nerazzurri hanno compiuto un’autentica impresa contro il Bayern, mentre la Lazio e la Viola si giocano tutto nei quarti di Europa League e Conference.

Di là, la Spagna risponde con Real, Barça, Athletic e Betis. Ma il Real di Ancelotti ha “tradito” le attese con una clamorosa e pesantissima sconfitta subita in Inghilterra. E l’eventualità di incroci diretti con le italiane – Inter-Barcellona in semifinale, Lazio-Athletic in finale, Fiorentina-Betis sempre in semifinale – apre scenari infuocati.

La Spagna ha ancora un vantaggio di 1.491 punti, ma la forbice può ridursi già nel prossimo turno. Ogni vittoria vale oro, ogni passaggio del turno è un colpo di scalpello sul muro da scalare.

Non sarà facile, ma il calcio italiano – zavorrato dalle uscite premature di Bologna, Juventus, Milan e Atalanta – si aggrappa a chi è rimasto in piedi. E sogna un altro miracolo stile Bologna 2023/24, con la quinta in Champions.

