La Sampdoria ha esonerato Andrea Sottil, fatale la “manita” del Sassuolo: chi lo sostituirà in panchina

Andrea Sottil esonerato. Non c’è pace in casa Sampdoria, dopo un avvio di stagione in Serie B contraddistinto da più bassi che alti: Sottil è il secondo tecnico a saltare, dopo Andrea Pirlo. Decisiva per questa conclusione è stata la pesante sconfitta subita ieri sul campo del Sassuolo, con un netto 5-1 a favore dei neroverdi. Un risultato che ha confermato il momento di crisi della squadra blucerchiata, portando la dirigenza a prendere una decisione drastica.

#Sampdoria, ore caldissime per #Sottil: il tecnico lascia il centro sportivo di Bogliasco pic.twitter.com/QNkth0VRAq — TUTTOmercatoWEB (@TuttoMercatoWeb) December 9, 2024

Squadra temporaneamente affidata all’allenatore in seconda

Sottil ha lasciato il centro sportivo di Bogliasco questa mattina, poco dopo essere arrivato alle 10.15, accompagnato dal suo staff tecnico. Un breve passaggio che sancisce la chiusura del suo rapporto con il club. La Sampdoria, reduce da una serie di prestazioni negative, si trova ora costretta a ripartire con un nuovo corso tecnico, nella speranza di risollevare una stagione complicata.

Questo il comunicato ufficiale del club: “L’U.C. Sampdoria comunica di aver sollevato Andrea Sottil dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra. Al tecnico e ai componenti del suo staff – Gianluca Cristaldi, Salvatore Gentile e Matteo Tomei – vanno i ringraziamenti per l’impegno e la professionalità dimostrati durante il periodo di lavoro nel club”.

Nel frattempo, l’allenamento pomeridiano sarà guidato dall’allenatore in seconda Alessio Aliboni, in attesa che la società annunci ufficialmente il nome del nuovo allenatore. Diverse ipotesi sono già al vaglio, e non è escluso che il prossimo tecnico possa essere nominato a breve per avere il tempo necessario per lavorare con la squadra in vista dei prossimi impegni. La Sampdoria, attualmente in una posizione critica di classifica, deve affrontare un momento di profonda riflessione, con l’obiettivo di invertire la rotta e ritrovare quella stabilità che sembra essere mancata durante la gestione Sottil.

Leonardo #Semplici ha chiesto alla #Sampdoria un contratto fino al 2026; mentre la #Samp gli ha proposto un accordo fino al 30 giugno 2025 con opzione di rinnovo al 2026 legata al raggiungimento di determinati traguardi. #calciomercato — Nicolò Schira (@NicoSchira) December 9, 2024

Chi al posto di Sottil? Si tratta con Leonardo Semplici

Uno dei nomi per sostituire Sottil sulla panchina del Doria è quello di Leonardo Semplici, uno specialista della B e delle missioni impossibili, già tecnico tra le altre di Cagliari, Spezia. Secondo quanto riporta l’esperto di calciomercato Nicolò Schira, l’intesa tra il tecnico toscano e i blucerchiati sarebbe ancora lontana. Leonardo Semplici avrebbe chiesto alla Sampdoria un contratto fino al 2026, mentre il Doria gli avrebbe proposto un accordo fino al 30 giugno 2025 con opzione di rinnovo al 2026 legata al raggiungimento di determinati traguardi.

Altri nomi se ne sono fatti, ma sono piste decisamente fredde. Come quella che vedrebbe un ritorno di Andrea Pirlo sulla panchina blucerchiata: il campione del mondo 2006 è ancora sotto contratto, ma il suo ritorno con il Doria appare improbabili visti i rapporti più che tesi con il Ds Accardi che hanno poi portato all’esonero. Altri nomi più defilati sono quelli di Aurelio Andreazzoli, che pure ha già lavorato con Accardi a Empoli, e del duo Foti-Pedone. Si attendono novità da Bogliasco a stretto giro.

Leggi anche: