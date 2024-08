Pirlo esonerato, chi arriva al suo posto sulla panchina della Samp. Nella scorsa stagione, nonostante le difficoltà iniziali, Andrea Pirlo ha guidato la Sampdoria fino ai play-off. Tuttavia, la Serie B 2024/2025 inizia con soli tre punti e il club ligure decide di separarsi da lui. Nonostante un significativo mercato estivo, il risultato iniziale è stato deludente, portando alla sua imminente partenza.

Manca l’ufficialità, ma il sostituto designato è Andrea Sottil, ex tecnico dell’Udinese e recentemente legato alla Salernitana, attualmente senza squadra. Una seconda ipotesi, ma molto meno probabile, prevede il ritorno per la terza volta sulla panchina blucerchiata di Marco Giampaolo. Non trova riscontri per il momento il nome di Aurelio Andreazzoli, nonostante abbia già lavorato, come Giampaolo, con il ds Accardi a Empoli.

Secondo il giornalista di Sky Gianluca Di Marzio, la Sampdoria e l’entourage di Sottil stanno procedendo sulla direzione di un contratto di un anno, con opzione di prolungamento automatica in caso di promozione in Serie A. Ovvero al raggiungimento dell’obiettivo che Matteo Manfredi, il Cda e Pietro Accardi hanno fissato come fondamentale per questa stagione.

Pirlo è stato esonerato a seguito di un pareggio contro il Frosinone e due sconfitte consecutive contro Reggiana e Salernitana. Il direttore sportivo, Accardi, ha deciso di non concedergli un’ulteriore opportunità per la prossima partita contro il Bari, anch’esso in difficoltà, il 31 agosto al Ferraris. Nonostante il contratto in corso fino al 30 giugno 2025, Pirlo lascia la Sampdoria con il mercato ancora aperto.