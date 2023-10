Tutto facile per la Roma che vince facilmente contro lo Slavia Praga grazie alle reti di Bove e Lukaku. Qualificazione ormai in cassaforte.

Gol da record per Bove

Bastano 46 secondi alla Roma per trovare il vantaggio. Bove insacca e mette la strada subito in discesa a pochi istanti dall’inizio della gara: tra l’altro la rete è la più veloce per il club in Europa League nonché il più rapido in assoluto di questa edizione delle competizione. Al 18esimo è già raddoppio grazie ad una sgaloppata di El Shaarawy che serve per Lukaku per il due a zero che taglia le gambe ai cechi. Esultanza rabbiosa del belga, atteso da una dura contestazione dai tifosi dell’Inter nella prossima gara di campionato. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Aouar in azione nella metà campo della Roma (Photo by Giampiero Sposito/Getty Images)

Qualificazione al sicuro

La Roma controlla la gestione del secondo tempo con il possesso palla, pungendo in rare occasioni. Prima Lukaku sfiora il tris, poi El Shaarawy, tra i più attivi stasera, colpisce la traversa. Lo Slavia sparisce dal campo e Mourinho conquista una vittoria cruciale per il cammino dei giallorossi. La Roma ora guida il girone a quota 9 punti (punteggio pieno), dietro lo Slavia (prossimo avversario) a 6, in fondo chiudono Servette e Sheriff a un punto. Mourinho ha 8 punti di vantaggio sulla terza, un margine che praticamente dà grande sicurezza a tre partite dal termine, seppur non c’è ancora la certezza matematica.

