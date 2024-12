La moglie dell’ex calciatore muore cadendo dal settimo piano: i sospetti della famiglia

Una morte sospetta e una famiglia disperata. La storia che coinvolge l’ex calciatore Fernando Caceres, rimasto invalido dopo essere stato gravemente ferito per aver reagito a una rapina, è un dramma che lascia aperte molte domande. Raquel Candia, 45 anni, compagna dell’ex calciatore, è caduta dal settimo piano per motivi ancora misteriosi.

🚨 Ahora #Femicidio y conmoción en Ramos Mejía. La pareja del ex futbolista Fernando #Cáceres cayó de un 7mo piso. Si bien creyeron que se trataba de un suicidio, Cáceres estaba nervioso. Tras algunas preguntas habría confesado haberla asesinado. Raquel tenía 45 años pic.twitter.com/G6sJA2Bj2b — Diego G (@gabrielediego) December 2, 2024

La vicenda ha scosso l’opinione pubblica e sollevato interrogativi inquietanti. La donna è precipitata dal balcone di un edificio a Ramos Mejía, nella provincia di Buenos Aires, e il caso è ora sotto indagine. Il Pubblico Ministero non esclude alcuna pista, dall’ipotesi di femminicidio al suicidio, all’incidente.

Raquel Candia è stata trovata senza vita nel patio interno dell’edificio. Nell’appartamento, oltre a evidenti segni di colluttazione, era presente Fernando Caceres, oggi 54enne. Gli agenti accorsi hanno trovato tracce di sangue e capelli che hanno aumentato i sospetti.

Cáceres, costretto su una sedia a rotelle dal 2009, è stato trovato sul letto al momento dell’arrivo degli inquirenti. Attualmente l’ex giocatore non risulta formalmente indagato, ma il suo interrogatorio sarà estremamente importante per chiarire le circostanze di quanto accaduto. Il procuratore ha confermato che nell’appartamento non era presente una terza persona, ma l’alloggio era in disordine, con chiari segni di lotta.

La famiglia di Raquel accusa apertamente Cáceres. La madre della vittima, Adela, ha dichiarato ai media: “Raquel non si è uccisa, è stata uccisa. L’hanno spinta e adesso va trovato il colpevole”. I familiari descrivono l’ex calciatore come una persona aggressiva e incline alla violenza, e citano presunti episodi di abusi testimoniati dai vicini.

Alcuni nel giorno della tragedia avrebbero sentito grida e visto la donna vicino al balcone prima della caduta. Raquel Candia, madre di tre figli, viveva una situazione personale delicata. Secondo il racconto della madre, era separata dal marito precedente, che l’aveva allontanata da casa, e non vedeva i figli da oltre un mese. La relazione con Cáceres era recente e, secondo i familiari, caratterizzata da tensioni.

L’ex calciatore, che nel 2009 sopravvisse a una brutale rapina, ha alle spalle un passato difficile. Ai tempi fu gravemente ferito da un colpo di pistola, che gli causò una frattura del cranio e danni permanenti, costringendolo alla sedia a rotelle. Nonostante la riabilitazione, il trauma subito ha segnato profondamente la sua vita.

Le autorità continuano a lavorare per raccogliere prove decisive. Gli elementi finora emersi, tra cui le dichiarazioni dei familiari, i segni di colluttazione e le condizioni dell’appartamento, potrebbero portare a nuovi sviluppi nel caso. Resta da chiarire se la morte di Raquel Candia sia il tragico risultato di una lite, un gesto disperato o un incidente.

