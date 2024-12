Edoardo Bove, cosa c’è dietro al malore: parla il cardiologo – Cosa si cela dietro il presunto arresto cardiaco del calciatore Bove? “Un evento del genere è sempre il frutto di circostanze particolari in cui più elementi concorrono all’insorgenza dell’aritmia. ​Sono infatti necessari: un substrato patologico cardiaco (spesso di difficile individuazione), fattori che modulano il funzionamento del cuore(adrenalina, elettroliti) e un fattore scatenante o trigger”, ha spiegato a «Il Messaggero» il cardiologo Furio Colivicchi, past-president ANMCO e vice-presidente FISM (federazione società mediche italiane). Ma quali sono le reali cause? (continua a leggere dopo le foto)

“Il calciatore, dopo un contatto di gioco che avrebbe determinato un trauma addominale/toracico di entità non precisata, ma comunque apparentemente non trascurabile, avrebbe lamentato delle vertigini. Successivamente, in modo improvviso ed inatteso il calciatore cadeva a terra, privo di coscienza. Il soccorso avveniva tempestivamente e il giocatore veniva rapidamente sottoposto a defibrillazione con ripristino di attività di circolo. Si evince quindi la presenza di un aritmia grave (tachicardia ventricolare o fibrillazione ventricolare), la cui presunta interruzione con il defibrillatore ha, con ogni probabilità, salvato la vita al calciatore”. Questo è quanto emerge dalle notizie filtrate attraverso la stampa, dai bollettini sanitari e dalle immagini raccolte sul web. (continua a leggere dopo le foto)

Edoardo Bove, quali sono le cause del malore?

“Le cause dell’arresto cardiaco sono di difficile definizione. Si parla della possibile presenza di una condizione di ipo-potassiemia (riduzione della concentrazione del potassio nel sangue). Difatti il potassio è di grande importanza per l’equilibrio delle funzioni del cuore e gravi alterazioni delle concentrazioni di questo elettrolita nel sangue possono essere pericolose. Resta da capire per quale motivo il calciatore avesse dei livelli ridotti di potassio nel sangue”, ha chiarito il professor Colivicchi.

