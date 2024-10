Il calciatore trovato senza vita in piscina a soli 31 anni – Lutto nel mondo dello sport. Il noto calciatore è stato trovato senza vita nella piscina della sua casa. A dare l’allarme un amico, che era stato avvisato dalla moglie del difensore preoccupata dal fatto che non riusciva a mettersi in contatto con lui telefonicamente. (continua a leggere dopo le foto)

Calcio greco sotto choc per la morte di George Baldock, difensore del Panathinaikos trovato cadavere nella piscina della sua abitazione. A rinvenire il corpo, come dicevamo, un amico del calciatore allertato dalla moglie che non era stata in grado di sentirlo telefonicamente. Baldock, nato in Inghilterra ed ex giocatore per sette anni dello Sheffield United, si era trasferito ad Atene l’estate scorsa.