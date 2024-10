Nations League, Italia-Belgio: Spalletti vuole i quarti di finale

Nations League, l’Italia si prepara a una sfida molto importante contro il Belgio all’Olimpico con alcune novità fra i giovani convocati. Il commissario tecnico azzurro, Luciano Spalletti, in conferenza stampa ha indicato chiaramente l’obiettivo della sua squadra: raggiungere i quarti di finale per avvicinarsi nel modo giusto al Mondiale del 2026.

Un’eventuale vittoria in questa competizione non rappresenta solo un traguardo europeo, ma spalancherebbe le porte a una qualificazione più agevole alla prossima rassegna iridata. Per Spalletti e la Nazionale, la Nations League è molto più che una competizione fine a se stessa. Appropriarsi di un posto tra le teste di serie per le qualificazioni al Mondiale significherebbe avere un percorso più semplice. Dopo le brucianti eliminazioni dagli ultimi due campionati Mondiali, per l’Italia esserci sarà assolutamente fondamentale.

Dopo i fallimenti con Ventura e Mancini, la presenza in Qatar diventa quasi un’ossessione per l’Italia, per il suo tecnico e per i tifosi, che difficilmente accetterebbero una terza assenza dalla massima competizione del calcio. Dopo le vittorie di settembre contro Francia e Israele, la squadra sembra aver ritrovato slancio. Spalletti ha dichiarato che gli azzurri stanno seguendo la giusta direzione, pur mantenendo i piedi per terra.

Nations League: Spalletti conferma la squadra

Contro il Belgio, il nostro commissario tecnico riproporrà la formazione che ha trionfato 3-1 contro la Francia. Con Donnarumma al comando e un attacco orchestrato da Pellegrini e Retegui. Il centrocampo sarà nelle mani di Frattesi, Ricci e Tonali, mentre la difesa si affiderà a Bastoni, Di Lorenzo e Calafiori.

La serata di Italia-Belgio sarà arricchita da un pre-show dedicato a Totò Schillaci, l’indimenticato eroe di Italia ’90. Ieri, una delegazione azzurra ha fatto visita ai piccoli pazienti dell’Ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma, un bel gesto di vicinanza e affetto per i bimbi meno fortunati prima della sfida con il Belgio. In tribuna sarà presente anche Paolo Maldini. Per il grande capitano del passato, la non tanto segreta speranza di assistere all’esordio del figlio Daniel.

