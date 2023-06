La Georgia accede ai quarti di finale degli Europei U21. Decisivo il pareggio contro gli Orange che vale il primo posto nel girone

Grande risultato per la Georgia U21 agli Europei di categoria in programma in queste settimane. La selezione ha infatti eliminato Belgio e Olanda ai gironi ed è passata al turno successivo insieme al Portogallo. Fuori quindi due delle favorite per la vittoria finale e avanti il nazionale caucasica su cui in pochi avrebbero scommesso. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

TBILISI, GEORGIA – JUNE 27: (L-R) Anzor Mekvabishvili of Georgia, Luka Gagnidze of Georgia, Kenneth Taylor of Holland U21 during the EURO U21 match between Holland U21 v Georgia U21 at the Dynamo Arena on June 27, 2023 in Tbilisi Georgia (Photo by Eric Verhoeven/Soccrates/Getty Images)

Risultato inaspettato

A Tbilisi Davitashvili sblocca la gara al 42esimo minuto spianando la strada ai suoi, dopo pochi minuti però è arrivato il pareggio olandese con Taylor. L’uno a uno non basta però agli Orange che chiudono al terzo posto nei girone A con tre punti frutto di tre pareggi consecutivi. Delusione per una squadra che poteva vantare in rosa giocatori di caratura internazionale come Brobbey, Gravenberch e Taylor.

Da tenere d’occhio Mamardasvhili

Nell’altra gara del girone il Portogallo ha sconfitto il Belgio per due a uno con un gol nell’ultimo minuto di gioco. I Red Devils terminano all’ultimo posto a soli due punti, con De Ketelaere che non lascia il segno nel torneo. La Georgia conferma il momento di crescita del proprio movimento calcistico che va al di là dell’esplosione di Kvaratskhelia al Napoli. Il risultato dell’U21 potrebbe essere solo l’inizio, anche perché il portiere Mamardashvili potrebbe presto fare il salto di qualità. Forse proprio all’Inter, che in queste ore sta trattando la cessione di Onana al Manchester United.