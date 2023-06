Gnonto sta valutando diverse opzioni per lasciare il Leeds appena retrocesso. L’idea è quella di rimanere in Premier League

Gnonto potrebbe presto tornare in Italia. La prima stagione in Premier League non è andata male, ma il ragazzo ha bisogno di nuovi stimoli, che sia in Inghilterra o magari di nuovo nel nostro paese. Nell’ultima stagione per l’ex Zurigo solo 4 gol e 28 presenze complessive con la maglia del Leeds. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

ENSCHEDE, NETHERLANDS – JUNE 18: Wilfried Gnonto of Italy in action during the UEFA Nations League 2022/23 third-place match between Netherlands and Italy at FC Twente Stadium on June 18, 2023 in Enschede, Netherlands. (Photo by Matteo Ciambelli/DeFodi Images via Getty Images)

Premier o ritorno in Serie A

“Siamo concentrati sull’Europeo Under 21, poi parleremo col Leeds e vedremo. Le opzioni non mancheranno, ma vista l’esperienza in Premier League fantastica l’idea sarebbe quella di continuare in quella direzione” ha dichiarato Claudio Vigorelli, agente del ragazzo, ai microfoni di Sport Mediaset. Parole che non escludono nessuna opzione e che lasciano aperte le porte anche ai club di Serie A. Milan e Fiorentina hanno effettuato un sondaggio, ma ancora non hanno tentato l’affondo: aspettano la fine dell’Europeo U21 per valutare anche altre ipotesi sulle corsie esterne.

C’è anche il Liverpool

In Premier League l’interesse più concreto è quello dell’Everton e del Liverpool. Gnonto si è adattato bene in Inghilterra e sa che in questo momento della carriera l’Oltremanica potrebbe offrire il trampolino di lancio per le big. La vetrina della Nazionale è un primo passo, ma approdare alla corte di Jurgen Klopp avrebbe tutt’altro prestigio. Tutto dipende dal futuro di Momo Salah che sembra ormai ai saluti con i Reds, forse verso l’Arabia Saudita. L’esterno azzurro, dopo la retrocessione con il Leeds, potrebbe rilanciarsi di nuovo nella massima serie, per la gioia di Mancini e della nostra Nazionale.