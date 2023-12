La Fiorentina cala il tris contro la Salernitana: Italiano vede l’Europa

Una prestazione abbondante e convincente quella messa in campo dalla Fiorentina, che nel match valido per la quattordicesima giornata di Serie A batte la Salernitana 3-0. Decisive le reti di Beltran, Sottil e Bonaventura. I viola salgono a quota 23 punti in classifica e mettono a fuoco l’Europa che conta. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

REGGIO EMILIA, ITALY – JUNE 02: Vincenzo Italiano head coach of ACF Fiorentina gestures during the Serie A match between US Sassuolo and ACF Fiorentina at Mapei Stadium – Citta’ del Tricolore on June 02, 2023 in Reggio Emilia, Italy. (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Torna alla vittoria in campionato la Fiorentina dopo il k.o di San Siro contro il Milan. Battuta con un netto 3-0 la Salernitana al Franchi, nel match valido per la quattordicesima giornata di Serie A. I viola sono passati subito in vantaggio, con un rigore al 6′ guadagnato da Arthur e realizzato da Beltran. Al 17′ è arrivato il raddoppio grazie a un bellissimo tiro a giro di Sottil.

A chiudere i conti ci ha pensato nella ripresa Bonaventura, che al 56′ ha siglato la rete del definitivo 3-0. Con questa vittoria la formazione allenata da Vincenzo Italiano sale a quota 23 punti in classifica, a solamente una lunghezza di distanza dal Napoli quarto, che però questa sera dovrà affrontare il posticipo contro l’Inter.

Fiorentina-Salernitana, il tabellino

Fiorentina – Salernitana 3 – 0

MARCATORI: 4’ pt Beltran, 18’ pt Sottil, 11’ st Bonaventura.

FIORENTINA: Terracciano, Biraghi, Milenkovic, Ranieri (18’ st Quarta), Kayode, Arthur, Duncan (18’ st Lopez), Ikonè (28’ st Kouame), Bonaventura, Sottil (28’ st Brekalo), Beltran (18’ st Nzola). All. Vincenzo Italiano

SALERNITANA: Costil, Daniliuc, Fazio, Pirola, Mazzocchi, Bohinen (13’ st Maggiore), Coulibaly (13’ st Legowski), Bradaric, Candreva (28’ st Tchaouna), Kastanos (1’ st Dia), Ikwuemesi (36’ st Cabral). All. Filippo Inzaghi

ARBITRO: Paride Tremolada di Monza.

AMMONITI: Ranieri (F).

Le parole di Italiano

Intervenuto nel post-partita, il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha commentato la vittoria: “Complimenti ai ragazzi, ottimo approccio nel primo tempo. Dovevamo ricominciare a fare punti e ci siamo riusciti. Abbiamo segnato con l’attaccante e gli esterni: complimenti a tutti. Abbiamo fatto bene tutto oggi: abbiamo concesso poco alla Salernitana. I ragazzi hanno lavorato da squadra matura e vera“.