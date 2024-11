“La Corrida”, Amadeus costretto ad interrompere l’esibizione: “Chiedo scusa”. Cos’è successo

La Corrida – Dilettanti allo sbaraglio è un programma televisivo e radiofonico italiano ideato da Corrado e dal fratello Riccardo Mantoni. Andato in onda inizialmente su Canale 5, il programma è stato condotto dal 1986 al 1997 da Corrado, dal 2002 al 2009 da Gerry Scotti e nel 2011 da Flavio Insinna. Nel 2018, a cinquant’anni dalla prima edizione radiofonica, il programma è ritornato in onda su Rai 1 con la conduzione di Carlo Conti. Nel 2024 da novembre il programma è passato sul Nove con la conduzione di Amadeus. Nel corso della puntata di ieri, 13 Novembre 2024, Amadeus ha interrotto l’esibizione di un concorrente: vediamo nel dettaglio che cos’è successo. (Continua a leggere dopo le foto)

“La Corrida”, Amadeus interrompe l’esibizione: cos’è successo

Nel corso della diretta de La Corrida di ieri 13 Npvembre 2024 sul Nove Amadeus ha portato sul palco un concorrente particolare: un anziano con una chitarra che ha annunciato di voler fare una sua versione di Mon Amour di Annalisa, uno dei tormentoni più forti degli ultimi anni. Il pubblico si aspettava un’esibizione sui generis e così è successo perché dopo un po’ il concorrente chitarrista si è interrotto e non ha più cantato. Il direttore d’orchestra si è avvicinato per chiedergli cosa fosse successo e si è sentito rispondere candidamente: “Mi fa male il polso”. E come l’ha risolta? Suonando la chitarra di schiena, ovviamente.

