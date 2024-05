“L’Isola dei Famosi”, è furia del pubblico contro Stoppa e i produttori

Questa sera andrà in onda una nuova puntata de L’isola dei Famosi al debutto nell’inedito slot del mercoledì sera. Domenica scorsa Valentina Vezzali è stata eliminata e stava abbandonando la Palapa senza nemmeno salutare, facendo infuriare Vladimir. Greta e Artur sono finiti in nomination e uno di loro questa sera abbandonerà per sempre il gioco. Intanto su Playa Olimpo Samuel Peron e Edoardo Stoppa iniziano a prendere confidenza con la nuova isola e si preparano ad affrontare continue sfide. Ma è proprio nella prima che la furia del pubblico si fa sentire.

La nuova isola

Edoardo Stoppa e Samuel Peron sono stati spediti letteralmente in un’altra isola denominata per l’occasione Cayo Olimpo per affrontare una serie di sfide in qualsiasi momento della gioranta. Alla fine però solo uno di loro vincerà e al ritorno in Playa scoprirà il premio su cui la conduttrice ha tenuto a precisare che sarà molto importante: “Sarà importante per il proseguimento dell’avventura isolana”. L’inviato di Striscia e il ballerino sono molto amici e non nascondono di essere un pò delusi di doversi mettere in competizione.

Non solo, Stoppa in un confessionale ha precisare di aver accettato comunque la sfida con Peron perchè mai avrebbe potuto tirarsi indietro: “Non potevo non accettare, soprattutto se c’è davvero una grande ricompensa nei confronti del gruppo. Spero di aver fatto bene.”. La prima sfida che hanno dovuto affrontare metteva alla prova la resistenza. Ma l’occhio attento del pubblico ha notato una certa anomalia. (scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva)