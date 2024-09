Koopmeiners Juve. Oggi è stato il giorno della presentazione ufficiale del centrocampista olandese. L’ex bergamasco ha toccato svariati temi, parlando del suo presente, del suo passato e anche del suo futuro. (Continua…)

Leggi anche: Juventus, verso Empoli: Nico Gonzalez, Weah e Thuram recuperati

Leggi anche: La Juventus cede Kostic al Fenerbahce, i dettagli dell’affare

Koopmeiners Juve, le dichiarazioni

Teun Koopmeiners si presenta ai suoi nuovi tifosi. Il centrocampista olandese è stato presentato oggi ufficialmente. “È una bellissima sensazione sono davvero molto felice, eccitato, emozionato di cominciare questa nuova avventura. Quando ero bambino seguivo sempre la Juventus. E quando finalmente è arrivata la possibilità non ho avuto nessun dubbio che c’era solo una squadra dove volevo venire e questa era proprio la Juventus”, ha detto.

Il centrocampista ha parlato anche del suo recente passato: “Penso che la cosa più importante sia che ho trascorso dei bellissimi anni all’Atalanta e soprattutto, nell’ultima stagione, abbiamo vinto un trofeo insieme ed è stata sicuramente un’emozione speciale per me e per il club. La città è sempre stata meravigliosa nei miei confronti e anche nei confronti della mia famiglia che si è sentita sempre bene. Posso solo dire che i tre anni che ho trascorso là sono stati davvero eccezionali e sono stato molto felice“. Sullo scudetto ha detto: “La Juventus nella sua storia ha vinto tanti titoli ed è un nostro obiettivo. Noi dobbiamo pensare partita dopo partita, perché sono arrivati nuovi calciatori e abbiamo bisogno di conoscerci. Dobbiamo pensare all’Empoli, poi al Psv e al Napoli“.