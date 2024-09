Kostic al Fenerbahce, la trattativa tra Juventus e il club turco per il trasferimento di Filip Kostic in Turchia è ormai in dirittura d’arrivo. Nelle ultime ore, i contatti tra i due club hanno registrato progressi significativi, con la volontà comune di chiudere l’accordo nel minor tempo possibile, considerando che il mercato turco chiude il 13 settembre. Secondo quanto riportato da Relevo, le due società avrebbero già raggiunto un’intesa verbale. Kostic è dunque sempre più vicino al Fenerbahce e, come riferito dall’esperto di calciomercato Matteo Moretto, nelle prossime ore è atteso a Istanbul per sottoporsi alle visite mediche, un passo necessario prima dell’ufficializzazione.

Filip Kostic, consapevole di non rientrare più nei piani di Thiago Motta, è favorevole al trasferimento in Turchia. In accordo con il suo entourage, ha aperto ufficialmente alla possibilità di approdare a Istanbul, sotto la guida di José Mourinho. Juventus e Fenerbahce hanno concordato un trasferimento in prestito fino al termine della stagione 2024/25. Kostic, attualmente sotto contratto con la Juventus fino al 30 giugno 2026, è pronto per le visite mediche, dopo le quali verranno apposte le firme che renderanno ufficiale l’operazione.