Gossip. Kate Middleton è stata vista per la prima volta a Crathie Kirk, in Scozia, da quando ha annunciato pubblicamente la sua diagnosi di tumore lo scorso marzo. Arrivata alla messa domenicale insieme al marito, il principe William, che era alla guida, la principessa del Galles è apparsa serena e sorridente. Alla cerimonia religiosa hanno partecipato anche altre figure di rilievo della famiglia reale, tra cui re Carlo, la regina Camilla, il duca e la duchessa di Edimburgo, oltre al loro figlio e Tim Lawrence. (Continua a leggere dopo la foto)

Leggi anche: Venditti insulta una persona nel pubblico, poi si scopre chi è e scoppia la bufera (VIDEO)

Leggi anche: Grande Fratello, la notizia bomba: annunciati gli 8 vip del cast

Kate Middleton torna in pubblico, le prime immagini appena esce dalla chiesa

Kate Middleton ha scelto di indossare nuovamente il cappello di feltro marrone scuro che aveva già sfoggiato l’anno scorso per la messa domenicale a Crathie Kirk. Il copricapo, un elegante modello firmato Hicks & Brown, si distingue per il design raffinato arricchito da piume, ed è disponibile al dettaglio per circa 99 sterline (117 euro). Questo accessorio, che riflette il gusto classico della principessa del Galles, è proposto in diverse varianti di colore, tra cui cammello, rosa antico e marrone. La scelta di riproporre lo stesso cappello ha sottolineato l’eleganza sobria e consapevole di Kate Middleton, che dimostra come la moda possa essere reinterpretata nel tempo senza perdere fascino

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva