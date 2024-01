Kate Middleton, perché preoccupano le sue condizioni: parla l’esperta – I problemi di salute di Kate Middleton «sono davvero molto preoccupanti». Ne è convinta la biografa reale Angela Levin, che si dice spaventata soprattutto dal fatto che la principessa del Galles, ricoverata dallo scorso martedì alla London Clinic dove ha subito un delicato intervento chirurgico, dovrà restare in ospedale per due settimane circa. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Kate Middleton ricoverata in ospedale: le condizioni della principessa

Leggi anche: Kate Middleton, la clinica dov’è ricoverata: dal maggiordomo in camera al menù

Kate Middleton, perché preoccupano le sue condizioni: parla l’esperta

La salute di Kate Middleton continua ad essere al centro dell’attenzione mediatica. La moglie del principe William è stata ricoverata alla London Clinic, dove ha subito un intervento chirurgico per un problema all’addome, anche se la natura precisa dell’operazione non è stata specificata. Proprio la mancanza di dettagli ha allarmato il mondo intero, compresa la biografa reale Angela Levin, che ha definito i problemi della futura sovrana «molto preoccupanti». Secondo quest’ultima, un campanello d’allarme è che Kate Middleton debba rimanere in ospedale per tanto tempo: «È molto insolito rimanere in ospedale per 14 giorni se a casa hai tutto il comfort di cui hai bisogno e qualcuno potrebbe venire a prendersi cura di te». Nella royal residenza di famiglia, la Middleton «potrebbe avere infermiere in abbondanza». Senza contare che all’Adelaide Cottage a Windsor i suoi tre figli George, Charlotte e Louis «potrebbero vedere la loro madre». (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Kate Middleton operata, la decisione di Harry e Meghan lascia tutti di sasso

Leggi anche: William e Kate, la famiglia si allarga ancora: la voce bomba

Come sta davvero Kate Middleton? Parla la biografa Angela Levin

Levin ha evidenziato che questa lunga degenza deve essere particolarmente «spaventosa» per Kate Middleton, che è una donna particolarmente attiva. Non è nel suo carattere trascorrere così tanto tempo in ospedale, secondo la biografa. Tuttavia, fonti vicine a Palazzo hanno rivelato che la principessa continuerà a supervisionare il suo lavoro da reale anche durante il ricovero. (continua a leggere dopo le foto)

Kensington Palace ha chiarito che fornirà aggiornamenti solo quando ci saranno informazioni significative

Nel frattempo Kensington Palace ha chiarito che «fornirà aggiornamenti sui progressi di Sua Altezza Reale solo quando ci saranno nuove informazioni significative da condividere. La Principessa del Galles desidera scusarsi con tutti gli interessati per aver dovuto posticipare i suoi prossimi impegni. Non vede l’ora di reintegrarne il maggior numero possibile, il prima possibile».