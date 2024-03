Kate Middleton, il caso si allarga: cosa si scopre sulla Regina Elisabetta

Tutti i riflettori sono puntati sulla Royal Family ed in particolare su Kate Middleton, oltre che sulle condizioni di salute di Re Carlo. Anche la principessa di Galles sta attraversando un periodo delicato, sia per le cagionevoli condizioni di salute che per le voci di un presunto tradimento da parte del principe William. Nel frattempo, però, il caso si allarga e tira dentro anche la compianta regina Elisabetta. (Continua…)

Leggi anche: Kate Middleton, la voce sulla crisi del matrimonio con William: “E’ tornato dall’amante”

Leggi anche: Kate Middleton, nuovi retroscena sulla foto: l’indizio choc sul divorzio

Come sta Kate Middleton

Le condizioni di salute di Kate Middleton – così come quelle di re Carlo – tengono in apprensione i sudditi. La principessa, circa un mese fa, è stata operata all’addome. L’intervento è riuscito e, dopo un breve periodo di ricovero, Kate è stata dimessa dall’ospedale. Il Palazzo ha pubblicato un comunicato in cui ha annunciato che la principessa “sta bene”, ma da allora non si hanno più notizie e le uscite pubbliche della moglie di William sono veramente ridotte. Nei giorni scorsi, la principessa è riapparsa sui social ma con una foto modificata. Kate è stata dunque costretta a fare dietrofront, spiegando che è sua abitudine modificare le immagine. Adesso, però, il caso si allarga e tira dentro anche la defunta regina Elisabetta. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)