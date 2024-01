Home | Kate, come sta davvero la principessa e cosa non torna

Si parla ancora dell’operazione di Kate Middleton che ha preoccupato molto i sudditi inglesi. Non si sa molto infatti della principessa del Galles se non che è stata operata all’addome, l’operazione è riuscita e per un lungo periodo di tempo sarà in convalescenza. E aumentano sempre di più i sospetti che possa trattarsi di qualcosa di davvero grave, anche se il cancro è stato ufficialmente escluso. Cos’ha davvero Kate e cosa non torna di tutta questa faccenda? (Continua dopo le foto)

Kate operata all’addome

Nel pomeriggio di mercoledì 17 gennaio, la famiglia reale ha annunciato ai media che la principessa Kate si è sottoposta ad un intervento chirurgico addominale in una clinica di Londra “di una certa importanza”, secondo i tabloid inglesi. I reali hanno ribadito, anche dopo le varie ipotesi spuntate tra i giornali, che l’operazione era “programmata da tempo”. Ciò che ha preoccupato però è la durata della convalescenza. Inoltre, qualcosa non torna. (Continua dopo le foto)

I reali lontani dagli impegni istituzionali

Kate ha annunciato la sua assenza da impegni pubblici almeno fino dopo le festività pasquali, includendo la sua partecipazione ai Bafta di febbraio e alla Cerimonia per il Commonwealth di marzo. Mancherà anche il principe William, che ha scelto di sospendere gli impegni per restare al fianco della moglie e dei figli, suscitando reazioni contrastanti riguardo alla sua presenza su questioni di stato. Non tornerà presto neanche Re Carlo che da poco ha subito un’operazione, anche questa programmata, alla prostata. Al momento le redini di Buckingham Palace sono affidate a Camilla. (Continua dopo le foto)

Kate Middleton, la spiegazione dell’intervento programmato non regge: il motivo

I reali inglesi continuano a dichiarare che sia l’operazione di Kate Middleton all’addome fosse programmata, ma molti iniziano a dubitarne. Perché? Carlo e Camilla, e anche William e Kate, per queste settimane avevano in programma numerosi impegni, anche internazionali, compresa la visita in Italia. Perché mai programmare eventi se c’è un’operazione pianificata? Qualcosa non torna ma al momento non ci è dato saperne di più.