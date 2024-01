Juventus: visita e firma per Tiago Djalo

Oggi è il giorno dell’ufficialità di Tiago Djalo alla Juventus. Il 23enne centrale, sbarcato ieri sera in Italia, è arrivato questa mattina al JMedical per sottoporsi alle consuete visite mediche di rito. Accoglienza da grande acquisto per l’ex Lille che ha subito scambiato le prime chiacchiere e firmato i primi autografi fuori dal centro bianconero.

Dopo i test medici che dovranno concludersi nel pomeriggio, Tiago Djalo sottoscriverà il contratto che lo legherà alla Juventus per i prossimi 5 anni. Operazione da 3,5 milioni di euro più bonus per i bianconeri che hanno seguito da vicino la terapia di recupero compiuta da Djalo, fermo dallo scorso marzo a causa di una lesione del legamento crociato. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Il difensore portoghese del Lille Tiago Djalo colpisce di testa durante la partita di calcio degli ottavi di finale di UEFA Champions League tra Chelsea e Lille (LOSC) allo stadio Stamford Bridge, a Londra, il 22 febbraio 2022. (Foto di Glyn KIRK / IKIMAGES / AFP) (Foto di GLYN KIRK/IKIMAGES/AFP via Getty Images)

Un ritorno in Italia per Tiago Djalo

Per Tiago Djalo non si tratta della prima esperienza in Italia essendo stato acquistato dal Milan nel 2019 con cui ha collezionato 15 presenze vestendo la maglia della Primavera. Nell’agosto successivo viene utilizzato come contropartita tecnica, valutazione 4 milioni di euro, nel contesto dell’operazione orchestrata tra rossoneri e Lille per portare Rafael Leao al Milan.

Da lì in poi la carriera di Djalo si incanala sui giusti binari riuscendo a collezionare 3 gol in 102 presenze con la maglia del Lille e vincendo a sorpresa il campionato francese 2020-21, insieme a Mike Maignan.