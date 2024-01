Tiago Djalo verso la Juve: affare in chiusura

Tiago Djalo è diventato il nome più caldo del calciomercato italiano, il difensore portoghese che andrà in scadenza a giugno con il Lille sembra infatti aver deciso di cambiare aria. Tra le squadre interessate al suo cartellino, spicca la Juventus, che ha sorpassato l’Inter nella corsa per assicurarsi il talento lusitano.

La Juventus ha infatti rotto gli indugi e ha offerto al Lille 2 milioni di euro più bonus per anticipare il trasferimento di Djalo a gennaio. Il giocatore ha dato il suo ok alla proposta bianconera, rivedendo i suoi piani dopo aver dato la sua parola all’Inter per un trasferimento a parametro zero in estate. Il motivo del cambio di rotta sarebbe la possibilità di giocare subito in una squadra competitiva e di mettersi in mostra agli occhi del ct portoghese in vista degli Europei che andranno in scena nel 2024. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Max Allegri in foga agonistica nel corso di una gara della Juventus (Photo by Nicolò Campo/LightRocket via Getty Images)

Tiago Djalo: le caratteristiche

Djalo è un difensore centrale di piede destro, dotato di buona tecnica, velocità e senso della posizione. Può giocare sia in una difesa a quattro che in una a tre, e ha anche esperienza nel ruolo di terzino destro e sinistro. Djalo è un difensore duttile di piede destro, dotato di buona tecnica, velocità e senso della posizione. Può giocare sia in una difesa a quattro che in una a tre, e ha anche esperienza nel ruolo di terzino destro. Ha 23 anni ed è cresciuto nel vivaio dello Sporting Lisbona, prima di trasferirsi al Milan nel 2019. Con la maglia rossonera ha giocato solo con la Primavera, prima di essere ceduto al Lille nell’estate dello stesso anno in cambio di Rafael Leao.

Con il club francese, Djalo si è imposto come titolare, contribuendo alla conquista del titolo nazionale nella stagione 2020-2021. Nella stagione in corso, ha collezionato 25 presenze e due gol, prima di infortunarsi al ginocchio a novembre. Il suo recupero è previsto per fine gennaio, quando potrebbe già indossare la maglia della Juventus.

Djalo è considerato uno dei difensori più promettenti del panorama europeo e la Juventus spera di aver fatto un affare, anticipando la concorrenza e assicurandosi un rinforzo di qualità per il presente e per il futuro. Il giocatore, dal canto suo, ha scelto la Juve per una nuova sfida e per inseguire il sogno di vestire la maglia della nazionale portoghese.