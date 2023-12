Alcaraz, la giocata lascia di stucco Djokovic

Simpatico siparietto quello visto in campo tra due fuoriclasse del tennis come Alcaraz e Djokovic, rivali in un match d’esibizione disputato in Arabia Saudita per la Riyadh Season Tennis Cup. I primi due giocatori della classifica ATP hanno regalato spettacolo, con lo spagnolo capace di vincere in tre set contro il collega serbo 4-6, 6-4 e 6-4 dopo due ore.

Sul cemento di Ryiad non sono mancate anche le giocate da applausi come quella effettuata da Alcaraz che nelle prime battute del terzo set ha salvato un dritto incrociato di Djokovic rispondendo con lungolinea che ha suscitato, oltre alle risate dei commentatori, anche la reazione sbigottita del serbo che è rimasto di stucco lasciando addirittura cadere la racchetta per sottolineare la giocata stupefacente del collega. (CONTINUA DOPO IL VIDEO)

Carlos Alcaraz slaps a forehand down the line winner against Novak Djokovic.



Power like his is rare.



But the ability to control it & use it the way he does at this age is even rarer.



2024 is waiting for you, Carlitos. 🇪🇸



pic.twitter.com/eNWLgC0fSM — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) December 27, 2023

A fare da eco a quanto visto in campo sono state le parole nel post-match di Nole Djokovic che parlando di Alcaraz si è così espresso: “È impressionante per la sua giovane età ciò che ha ottenuto. È un ragazzo molto umile e gentile. La sua famiglia, suo padre, è una famiglia molto simpatica con grandi valori”. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Il serbo Novak Djokovic festeggia la vittoria in semifinale contro il russo Andrey Rublev durante la sesta giornata del Rolex Paris Masters 2023, ATP Masters 1000 alla Accor Arena, POPB Paris Bercy il 4 novembre 2023 a Parigi, Francia. (Foto di Jean Catuffe/Getty Images)

Ora Djokovic è atteso dal debutto ufficiale in avvio di 2024 alla United Cup, mentre Alcaraz tornerà in Spagna per continuare il suo percorso pre-stagione.