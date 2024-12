Juventus-Venezia, le probabili formazioni: Motta con McKennie e Vlahovic, Di Francesco con diversi cambi

Juventus-Venezia probabili formazioni del match valido per la sedicesima giornata della Serie A che si gioca alle 20:45 di oggi all’Allianz Stadium di Torino. Entrambe le squadre pronte a darsi battaglia per obiettivi differenti: i bianconeri vogliono consolidare la loro posizione ai vertici della classifica, mentre i lagunari cercano punti fondamentali per risollevarsi.

🇮🇹 Serie A

🗓️ 16ª giornata

🆚 Venezia

🏟️ Allianz Stadium

⏰ 20:45 CET

— JuventusFC (@juventusfc) December 14, 2024

Motta: dubbi sulla trequarti, ma Vlahovic guida l’attacco

La Juventus di Thiago Motta si presenta con alcune novità e diversi recuperi importanti. Il tecnico bianconero potrà contare nuovamente su Nico Gonzalez, anche se non dal primo minuto, mentre Andrea Cambiaso e Jonas Rouhi restano indisponibili.

Thiago Motta confermerà il suo consueto 4-2-3-1. In porta spazio a Di Gregorio, protetto da una difesa composta da Savona sulla destra, Gatti e Kalulu al centro, e Danilo a sinistra. A centrocampo la coppia Locatelli-McKennie sembra destinata a partire titolare, con l’americano leggermente favorito su Khéphren Thuram.

Sulla trequarti, Francisco Conceição potrebbe riposare, lasciando spazio a Timothy Weah, mentre Koopmeiners e il giovane talento Yildiz completeranno la linea dei trequartisti. In avanti il peso dell’attacco sarà sulle spalle di Dusan Vlahovic, con Douglas Luiz e Nico Gonzalez pronti a subentrare nella ripresa per garantire freschezza e qualità .

Venezia: difesa da registrare e speranze affidate a Pohjanpalo

Il Venezia si presenta a Torino consapevole delle difficoltà , ma con l’obiettivo di strappare punti preziosi in una trasferta complicata. La squadra di Di Francesco deve fare i conti con diverse assenze: Sagrado, Raimondo e Duncan non saranno della partita, mentre Zampano torna disponibile e dovrebbe partire titolare sulla fascia destra.

Davanti a Stankovic, la linea difensiva sarà composta da Idzes e Svoboda, con Sverko favorito su Altare per completare il reparto. A sinistra, ballottaggio tra Ellertsson e Haps, con quest’ultimo che potrebbe tornare titolare dopo l’esclusione contro il Como.

A centrocampo, Crnigoj sembra in vantaggio su Doumbia e Andersen per affiancare Nicolussi Caviglia, mentre Busio agirà come raccordo tra il centrocampo e l’attacco. In avanti, Oristanio avrà il compito di supportare Pohjanpalo, riferimento centrale e miglior marcatore della squadra.

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Danilo; Locatelli, McKennie; Weah, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic.

Venezia (3-4-1-2): Stankovic; Idzes, Svoboda, Sverko; Zampano, Crnigoj, Nicolussi Caviglia, Ellertsson; Busio; Oristanio, Pohjanpalo.

