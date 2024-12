Serie A, tutte le probabili formazioni della sedicesima giornata: big match tra Lazio e Inter lunedì sera

Serie A sedicesima giornata, tutte le probabili formazioni. La giornata di campionato che si apre stasera con l’anticipo tra Empoli e Torino vede in calendario un unico scontro di vertice, quello del posticipo di lunedì tra Lazio e Inter. Per il resto alcuni testa-coda, come Juventus-Venezia, e sfide tra “giochisti”, come quella tra Palladino e Italiano in Bologna-Fiorentina. La capolista Atalanta farà visita al Cagliari, piazza sempre insidiosa. Di seguito tutte le probabili formazioni.

La 16ª giornata di #SerieAEnilive inizia oggi 🍿 pic.twitter.com/VaaSOuWr8i — Lega Serie A (@SerieA) December 13, 2024

EMPOLI-TORINO – Venerdì ore 20.45

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajili, Viti; Gyasi, Anjorin, Maleh, Pezzella; Esposito, Cacace; Colombo.

Allenatore: Roberto D’Aversa.

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Masina; Pedersen, Ricci, Linetty, Gineitis, Sosa; Adams, Sanabria.

Allenatore: Paolo Vanoli.

CAGLIARI-ATALANTA – Sabato ore 15.00

CAGLIARI (4-2-3-1): Sherri, Zappa, Mina, Luperto, Obert, Marin, Adopo, Zortea, Viola, Augello, Piccoli.

Allenatore: Davide Nicola.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; Retegui, Lookman.

Allenatore: Gian Piero Gasperini.

UDINESE-NAPOLI – Sabato ore 18.00

UDINESE (4-4-2): Sava; Ehizibue, Giannetti, Bijol, Zemura; Lovric, Karlstrom, Atta, Ekkelenkamp; Thauvin, Lucca.

Allenatore: Kosta Runjaic.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres.

Allenatore: Antonio Conte.

JUVENTUS-VENEZIA – Sabato ore 20.45

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Danilo; Locatelli, McKennie; Weah, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic.

Allenatore: Thiago Motta.

VENEZIA (3-4-2-1): Stankovic; Idzes, Svoboda, Sverko; Zampano, Crnigoj, Nicolussi Caviglia, Ellertsson; Oristanio, Busio; Pohjanpalo.

Allenatore: Eusebio Di Francesco.

LECCE-MONZA – Domenica ore 12.30

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Dorgu; Coulibaly, Ramadani, Rafia; Pierotti, Krstovic, Morente.

Allenatore: Marco Giampaolo.

MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Pablo Marì, Carboni; Pedro Pereira, Bianco, Bondo, Kyriakoupoulos; Mota, Caprari; Djuric.

Allenatore: Alessandro Nesta.

BOLOGNA-FIORENTINA – Domenica ore 15.00

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Lucumì, Lykogiannis; Pobega, Freuler; Ndoye, Odgaard, Dominguez; Castro.

Allenatore: Vincenzo Italiano.

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Cataldi, Adli; Colpani, Beltran, Sottil; Kean.

Allenatore: Raffaele Palladino.

PARMA-HELLAS VERONA – Domenica ore 15.00

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Leoni, Delprato, Valeri; Keita, Sohm; Man, Haj Mohamed, Cancellieri; Bonny.

Allenatore: Fabio Pecchia.

HELLAS VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Daniliuc, Magnani, Bradaric; Belahyane, Serdar, Sarr, Kastanos, Suslov; Tengstedt.

Allenatore: Paolo Zanetti.

COMO-ROMA – Domenica ore 18.00

COMO (4-2-3-1): Reina, Sala, Van der Brempt, Goldaniga, Kempf, Mazzitelli, Da Cunha, Fadera, Nico Paz, Strefezza, Belotti.

Allenatore: Cesc Fabregas.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Abdulhamid, Paredes, Koné, Angeliño; Dybala, El Shaarawy; Dovbyk.

Allenatore: Claudio Ranieri.

MILAN-GENOA – Domenica ore 20.45

MILAN (4-4-2): Maignan; Royal, Gabbia, Thiaw, Terracciano; Musah, Fofana, Reijnders, Leao; Camarda, Abraham.

Allenatore: Paulo Fonseca.

GENOA (4-3-3): Leali; Sabelli, Bani, Vasquez, Martin; Thorsby, Badelj, Frendrup; Zanoli, Pinamonti, Miretti.

Allenatore: Patrick Vieira.

LAZIO-INTER – Lunedì ore 20.45

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Noslin.

Allenatore: Marco Baroni

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.