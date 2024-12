Cagliari-Atalanta, le probabili formazioni: Nicola con la formazione tipo, Gasperini recupera Cuadrado

Cagliari-Atalanta probabili formazioni del match valido per la sedicesima giornata di Serie A che si gioca domani alle 15 alla Unipol Domus. Sfida ad alta tensione quella tra Cagliari e Atalanta, con le due squadre che arrivano da momenti differenti e con obiettivi stagionali distanti. Da un lato i sardi di Davide Nicola cercano riscatto dopo la sconfitta contro la Fiorentina, dall’altro la capolista Atalanta di Gianpiero Gasperini vuole mantenere il passo in Serie A dopo il ko, indolore, rimediato contro il Real Madrid in Champions League.

Cagliari, Nicola conferma il 4-2-3-1 con Piccoli terminale offensivo

Per Davide Nicola, il calendario non concede tregua. Dopo il pesante stop al Franchi, i rossoblĂą affrontano un’altra big del campionato. Il tecnico piemontese sembra intenzionato a riproporre il 4-2-3-1, puntando sulla soliditĂ difensiva e sulla compattezza in mezzo al campo. Davanti al portiere Sherri, il quartetto difensivo sarĂ composto da Zappa, Mina, Luperto e Obert. In mediana, Marin e Adopo formeranno la diga centrale. Sul fronte offensivo, spazio al giovane Piccoli come unica punta, supportato da un trio che vede Zortea e Augello certi del posto, mentre Viola è in ballottaggio con Gaetano per completare il reparto.

Atalanta, Gasperini recupera Cuadrado e lascia riposare De Ketelaere

Dopo la sconfitta contro il Real Madrid, la squadra di Gasperini torna in campo per difendere il primato in campionato. L’Atalanta si presenta con qualche assenza, ma il recupero di Cuadrado, anche se non al meglio, rappresenta una buona notizia per il tecnico. Gasperini dovrebbe confermare Carnesecchi tra i pali, con una linea difensiva a tre formata da Kossounou, Hien e Kolasinac.

A centrocampo, nessuna novità : De Roon ed Ederson saranno i cardini della manovra, con Ruggeri e Bellanova sulle corsie esterne. In avanti, Gasperini punterà ancora su Pasalic nel ruolo di trequartista, posizionato alle spalle della coppia d’attacco formata da Retegui e Lookman. De Ketelaere, reduce da una serie di prestazioni altalenanti, partirà dalla panchina ma potrebbe essere una carta importante a gara in corso.

Cagliari (4-2-3-1): Sherri; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Marin, Adopo; Zortea, Gaetano, Augello; Piccoli.

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; Retegui, Lookman.

