Udinese-Napoli, le probabili formazioni: emergenza infortuni per Runjaic, Conte senza Kvaratskhelia

Udinese-Napoli probabili formazioni del match valido per la sedicesima giornata della Serie A che si gioca oggi alle 18 al “Friuli” di Udine. La sfida tra Udinese e Napoli si avvicina con due squadre che affrontano situazioni molto diverse ma altrettanto impegnative. Per l’Udinese, l’obiettivo è strappare punti importanti per risalire in classifica, mentre il Napoli cerca di ritrovare continuità per rimanere agganciato alle zone alte. La partita promette emozioni, con due formazioni pronte a darsi battaglia, ognuna con la propria necessità di risultati

Udinese, le scelte di Runjaic

In casa Udinese, l’emergenza infortuni continua a complicare i piani del tecnico Runjaic. Dopo Okoye e Davis, si è fermato anche Zarraga a causa di un problema muscolare. Tuttavia, arriva una buona notizia con il rientro di Touré, che ha scontato il turno di squalifica. Runjaic sembra ormai orientato verso una difesa a quattro, con Sava confermato tra i pali. La linea difensiva sarà composta da Ehizibue, Giannetti, Bijol e Zemura, che ha scalato le gerarchie superando Kamara. A centrocampo spazio a Ekkelenkamp, Karlstrom e Lovric, con la possibile novità di Atta, pronto all’esordio da titolare. In avanti, Thauvin agirà al fianco di Lucca, per cercare di scardinare la difesa partenopea.

Napoli in cerca di risposte

Per il Napoli, reduce da due sconfitte consecutive contro la Lazio tra Coppa Italia e campionato, la trasferta di Udine rappresenta un’occasione per rialzarsi. Antonio Conte attende segnali importanti dalla squadra, ma dovrà fare i conti con l’assenza dell’infortunato Kvaratskhelia, che si aggiunge a quella di Mazzocchi.

Il tecnico partenopeo si affiderà al 4-3-3, con Meret tra i pali e una difesa collaudata composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno e Olivera. A centrocampo Lobotka guiderà la regia, affiancato da Anguissa e McTominay. In attacco, con Politano sulla destra, sarà David Neres a sostituire Kvaratskhelia a sinistra, mentre Lukaku sarà il terminale offensivo.

Udinese (4-4-2): Sava; Ehizibue, Giannetti, Bijol, Zemura; Lovric, Kalstrom, Atta, Ekkelnkamp; Thauvin, Lucca.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres.

