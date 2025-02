Juventus, tutti contro Thiago Motta: tifosi infuriati sui social, i commenti al veleno

L’illusione è durata poco: la Juventus è fuori dalla Champions League, sconfitta ai supplementari dal PSV Eindhoven per 3-1, un risultato che ha ribaltato la vittoria dell’andata. Un’eliminazione dolorosa che ha fatto piombare l’ambiente bianconero nello sconforto, mettendo nuovamente in discussione il progetto tecnico di Thiago Motta.

Solo pochi giorni fa, il successo contro l’Inter aveva rilanciato le ambizioni juventine in campionato, ma la disfatta europea ha riportato alla luce dubbi e malumori. La gestione di Motta è finita sotto accusa, in particolare per le scelte nei cambi e per l’atteggiamento della squadra, apparsa priva di personalità e incapace di reagire.

Il web si infiamma, uno dei commenti più gettonati è “un fallimento totale“. Sui social, la reazione dei tifosi è stata immediata e feroce. Su X in tanti hanno parlato apertamente di fallimento, accusando la società e l’allenatore.

“Fallimento. Questo è un fallimento. Spendi 200 milioni, prendi un allenatore del Bologna presuntuoso e spacca lo spogliatoio. Cosa è cambiato da Allegri?”

Nostalgia anche per il passato recente:

“Questa è la vostra Juve, non certo la mia. Mi manchi Max”, ha scritto un altro utente, rimpiangendo Allegri.

L’atteggiamento della squadra è un altro tema caldo:

“Una cosa che mi dà enormemente fastidio della Juventus di Motta è l’assoluta mancanza di aggressività e cattiveria. Sempre compassati, dall’inizio alla fine, indipendentemente dal risultato. Uno vede la Juve ed è sempre uguale.”

Juventus, tifosi scatenati contro Thiago Motta

Thiago Motta è il principale bersaglio della contestazione. La gestione della partita e la mancanza di carattere della squadra hanno portato i tifosi a chiedere un cambio in panchina, con il ritorno dell’hashtag #MottaOut, già comparso nei momenti difficili della stagione.

La Juventus dovrà ora riorganizzare le idee e ripartire in campionato, ma la frattura con una parte della tifoseria appare evidente. Il futuro di Motta è già in discussione? I prossimi risultati saranno decisivi. Ora il traguardo minimo è il quarto posto che garantisce la Champions League, se il Mister dovesse fallire anche questo traguardo la sua posizione sarebbe a rischio.

