Juventus, trattativa avanzata per Koopmeiners

La Juventus sta preparando già a gennaio il colpo ad effetto per l’estate: si tratta del centrocampista dell’Atalanta Teun Koopmeiners. Il club bergamasco ha già fatto sapere di considerare il proprio regista incedibile in questa sessione invernale, occasione che i bianconeri vogliono sfruttare per “opzionarlo” in vista di luglio.

La dirigenza bianconera vorrebbe definire l’operazione a partire dal prossimo 3 febbraio, quando il mercato invernale sarà ufficialmente chiuso e starebbe preparando un’offerta da 40 milioni di più bonus da presentare alla Dea. Giuntoli avrebbe messo il nome dell’olandese in cima alla propria lista dei desideri anche a costo di chiudere in anticipo il mercato di gennaio per assicurarsi un grande acquisto in estate. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Koopmeiners esulta con i compagni di squadra (Photo by Emmanuele Ciancaglini/Getty Images)

Le cifre di Koopmeiners all’Atalanta

Classe 1988, Koopmeiners è alla sua terza stagione a Bargamo suscitando l’interesse di diverse big, in particolare la Juventus che lo stava monitorando già dalla passata stagione. Un campionato che l’olandese ha chiuso con 10 gol in 33 presenze, numeri quasi da punta. In questa annata Koopmeiners è già salito a quota 5 reti in 19 partite giocando nel ruolo di trequartista sotto gli ordini di Gasperini.