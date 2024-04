Juventus, battibecco Cambiaso-Allegri: cosa è successo tra i due

Coppa Italia – Ieri sera non sono passate inosservate le tensioni sulla panchina della Juventus durante il match di ritorno all’Olimpico. Allegri e Cambiaso hanno avuto uno scambio piccato dopo la decisione dell’allenatore di sostituire il calciatore nel secondo tempo. Vediamo i dettagli della polemica che si è scatenata nelle ore successive. (Continua a leggere dopo la foto…)

Leggi anche: Juventus, cosa salta fuori su Allegri dopo le parole a sorpresa di Giuntoli

Leggi anche: Calciomercato, la Juventus vuol prendersi mezzo Bologna

Pericoloso il 2-0, Allegri interviene con un cambio

Ieri sera si è disputata la partita di ritorno della semifinale di Coppa Italia all’Olimpico che ha visto in campo Lazio e Juve. I bianconeri hanno avuto qualche difficoltà ad ingranare finendo sotto di 2 gol rispetto all’avversaria. Alla seconda rete della Lazio segnata da Castellanos, Allegri si è trovato in una posizione scomoda e ha dovuto studiare le sue mosse per far aggiudicare il posto in finale alla Juve. La sua decisione di sostituire Cambiaso non è stata gradita dal giocatore che si è lasciato andare ad uno sfogo a bordo campo. (Continua a leggere dopo la foto…)

Leggi anche: Calciomercato Juventus, Retegui nel mirino: primi contatti

Lo screzio tra Allegri e Cambiaso

Al 70′ minuto, Allegri ha richiamato in panchina Andrea Cambiaso per mandare in campo Timothy Weah. La scelta è stata lungimirante perché il ruolo dell’americano si è rivelato decisivo per portare la Juventus alla finale di Coppa Italia. L’esterno è riuscito nell’assist che ha messo Milik nelle condizioni di fare il gol decisivo all’83’. Eppure, dopo la sostituzione di Cambiaso, le telecamere hanno ripreso il calciatore mentre polemizzava con l’allenatore, lasciandosi andare ad uno sfogo che non è passato inosservato: “Si mister però devi stare tranquillo” avrebbe detto Cambiaso all’indirizzo di un già tesissimo Allegri.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva