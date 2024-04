Juventus, cosa salta fuori su Allegri dopo le parole a sorpresa di Giuntoli

Allegri via dalla Juve? Il futuro del tecnico bianconero è sempre più in bilico. Anche quest’anno, la Vecchia Signora non è riuscita a riportare il Tricolore a Torino, nonostante l’esclusione dalle competizioni europee, che, al contrario, ha tolto energie agli altri club italiani. Il dirigente bianconero Cristiano Giuntoli si è lasciato andare ad un annuncio sul futuro del tecnico. (Continua…)

Allegri via dalla Juve? Le parole di Giuntoli

Cristiano Giuntoli è intervenuto sul futuro di Massimiliano Allegri alla Juventus, dichiarando: “È molto semplice. Siamo molto contenti del mister, sta facendo un grandissimo lavoro con dei ragazzi, cominciato già da un po’ di tempo e alla fine dell’anno, quando avremo le carte in tavola, riusciremo a programmare meglio il futuro insieme. Intanto Allegri ha un contratto e non c’è bisogno e soprattutto vogliamo mettere tutte le energie verso i nostri obiettivi”.

Massimiliano Allegri ha un contratto fino al 2025 con la Juventus, ma i mancati incontri per il rinnovo sono un chiaro segnale che le strade potrebbero dividersi a breve. La società bianconera è alla ricerca di un suo sostituto. Oltre all’evergreen Antonio Conte, in lizza c’è anche Thiago Motta, autore di una stagione spettacolare a Bologna.