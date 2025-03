Home | Juventus, guai per Thiago Motta: l’aggiornamento sull’infortunio di Conceicao

Juventus, brutte notizie per Thiago Motta. Francisco Conceicao sarà costretto a fermarsi per un po’ a causa di un’elongazione del bicipite femorale. L’esterno portoghese ha accusato un fastidio muscolare alla coscia destra e questa mattina si è sottoposto a esami strumentali presso il J Medical, che hanno confermato l’infortunio.

Il club bianconero ha rilasciato una nota ufficiale per chiarire le condizioni del giocatore: “Francisco Conceicao, in seguito a un fastidio muscolare alla coscia destra, questa mattina è stato sottoposto ad approfondimenti radiologici presso il J Medical. Gli esami hanno evidenziato un’elongazione del bicipite femorale“.

Secondo quanto riportato da Juventusnews24.com, il giocatore resterà ai box per almeno dieci giorni, con lo staff medico che monitorerà attentamente l’evoluzione del recupero per evitare ricadute.

Conceicao sarà sicuramente assente nel posticipo di campionato contro il Verona e soprattutto nello scontro diretto con l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, un match importante per la corsa ai primi posti della classifica. La sua assenza rappresenta una perdita importante per il Mister bianconero, che dovrà trovare alternative sulle fasce per mantenere la qualità offensiva della squadra.

L’obiettivo dello staff medico è recuperare il portoghese per la prima gara dopo la sosta per le nazionali, evitando però qualsiasi rischio di peggioramento. Nei prossimi giorni il giocatore seguirà un percorso personalizzato di riabilitazione per tornare a disposizione il prima possibile.

