Juventus, Giuntoli rompe il silenzio sul mercato di gennaio: tutti i nomi in ballo

Calciomercato Juventus, la Vecchia Signora del calcio a gennaio dovrà intervenire soprattutto in difesa e si sta giù muovendo da tempo. Oggi ha rotto il silenzio sul tema il DT Cristiano Giuntoli, che ha confermato alcune piste e raffreddato altre, in particolare in uscita.

Giuntoli conferma l’interesse verso Hancko, ma il difensore slovacco smentisce

Cristiano Giuntoli, direttore tecnico dei bianconeri, ha confermato che il club sta seguendo il difensore slovacco David Hancko, attualmente in forza al Feyenoord. Durante un’intervista, Giuntoli ha ammesso: “Stiamo seguendo Hancko, ma non è l’unico profilo. Lo slovacco è un bravo calciatore e siamo su di lui da un po’. Tuttavia, restiamo alla finestra, aspettando che le altre squadre scoprano le loro carte. Dietro faremo sicuramente qualcosa.”

Nonostante l’interesse della Juventus, lo stesso Hancko aveva recentemente minimizzato le indiscrezioni sul suo possibile trasferimento a Torino, definendole “sciocchezze”. Resta da vedere se il club olandese deciderà di aprire a una trattativa nelle prossime settimane.

I nomi in uscita

Per quanto riguarda il centrocampo, continuano le speculazioni su possibili cessioni, con i nomi di Douglas Luiz e Nicolò Fagioli accostati a un addio dalla Continassa. Giuntoli ha voluto fare chiarezza: “La nostra volontà, al momento, è di sopperire alle due assenze gravi che abbiamo avuto molto prima dell’apertura del mercato. Non vorremmo muovere nessuno, ma sarà il mercato a dirci le cose.”

Diverso il discorso per alcuni (ex) talenti della Next Gen ormai approdati stabilmente in prima squadra, che potrebbero essere sacrificati per fare cassa: uno su tutti, Samuel Mbangula per il quale si parla di un interesse in Francia e Germania. Un’altra buona notizia per i bianconeri riguarda l’attacco. Giuntoli ha confermato che Arkadiusz Milik, out nelle ultime settimane per infortunio, potrebbe tornare a disposizione nei primi giorni di gennaio, fornendo a Motta un’opzione in più nel reparto offensivo. Tradotto: difficilmente arriverà un altro attaccante a gennaio a meno di cessioni “pesanti”, per ora smentite dallo stesso DT bianconero.

