Juventus, si disegna l’attacco del futuro: i tre nomi sul taccuino di Giuntoli

La Juventus si trova a un crocevia nel suo processo di rinnovamento. E, come ogni buon architetto del mercato, Cristiano Giuntoli sa bene che quando il budget non è illimitato, bisogna fare delle scelte. Le risorse non consentono di cambiare tutto in una volta. Bisogna decidere quali sono gli interventi più urgenti e quali invece possono (o meglio, devono) aspettare.

La scorsa estate, il direttore tecnico bianconero ha deciso di concentrarsi sulle fondamenta: portieri, difensori, mediana e ali. In attacco nessun intervento radicali, contando su Dusan Vlahovic. Purtroppo il suo sostituto, Milik, non è mai stato a disposizione a causa degli infortuni. Nel mercato di gennaio è arrivato Kolo Muani, ma dopo un buon inizio è un po’ scomparso. E così, Giuntoli sta già gettando le basi per l’attacco del futuro.

Il riscatto del francese è in forte dubbio. In prestito dal Paris Saint-Germain, la sua permanenza dipende dalle intenzioni del PSG. Il club parigino ha speso ben 90 milioni di euro per acquistarlo, e venderlo ad una cifra inferiore sarebbe uno smacco e una perdita economica. E queste cifre per la Juve sono improponibili, a meno che i francesi aprano a un prestito.

Anche il capitolo Vlahovic sembra essere ormai giunto al capolinea. Con un solo anno di contratto e un ingaggio da 12 milioni di euro, il serbo non ha mai aperto a un rinnovo a cifre ridotte. La Juventus dovrà quindi fare i conti con una possibile cessione, anche per non perderlo a zero in seguito. L’attacco bianconero, quindi, ha bisogno di un centravanti per la prossima stagione.

Il vero sogno di Giuntoli ha un nome: Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano, che Giuntoli ha voluto al Napoli nel 2020, è un desiderio complesso da soddisfare: il suo contratto con il Napoli prevede una clausola rescissoria di 80 milioni di euro, ma solo per club esteri. La Juventus, quindi, dovrà cercare di convincere De Laurentiis a cederlo a una cifra inferiore, sperando che il giocatore nel frattempo non sia puntato da un top club straniero.

Un altro nome che intriga Giuntoli è quello di Ademola Lookman, attaccante nigeriano dell’Atalanta. Meno prolifico rispetto a Osimhen, ma comunque un giocatore che potrebbe portare dinamismo e qualità all’attacco della Juventus. Lookman potrebbe essere la scelta ideale per rinforzare l’attacco bianconero, offrendo una soluzione più versatile.

In alternativa, c’è il Mateo Retegui, il centravanti dell’Atalanta e della Nazionale. Se Giuntoli punta ad aggiungere italiani in rosa, Retegui sarebbe una delle prime scelte. Potrebbe dunque essere lui il “nuovo bomber” per la Juventus, ma anche qui bisognerà superare la concorrenza: il Milan, infatti, è da tempo sulle tracce del giocatore.

Con la cessione di Vlahovic ormai probabile e il futuro incerto di Kolo Muani, è evidente che la Vecchia Signora non potrà fare a meno di un nuovo volto per la sua linea offensiva. Che sia Osimhen, Lookman o Retegui, i bianconeri cercano un centravanti che possa garantire gol e qualità. E Giuntoli è pronto a fare il passo giusto al momento giusto.

Leggi anche: