Napoli, si riapre il caso Oshimen: per le plusvalenze club a rischio penalizzazione

Il nome di Victor Osimhen torna al centro della scena. Ma questa volta non per un gol o una delle sue solite accelerate devastanti. La Procura Federale della Figc ha infatti ricevuto dalla Procura di Roma gli atti dell’inchiesta che coinvolge il presidente Aurelio De Laurentiis, con l’accusa di falso in bilancio.

Si tratta di un passaggio che potrebbe riaprire uno dei dossier più delicati degli ultimi anni: quello delle presunte plusvalenze fittizie nell’acquisto del bomber nigeriano dal Lille nel 2020. L’operazione Osimhen, lo ricordiamo, portò a Napoli il talento offensivo per una cifra complessiva da 76 milioni di euro, di cui oltre 20 milioni derivanti dalle valutazioni di quattro contropartite tecniche (Karnezis, Manzi, Palmieri e Liguori).

In parallelo, l’inchiesta riguarda anche la cessione di Kostas Manolas alla Roma nel 2019 per 36 milioni. La Procura della Repubblica ha ritenuto ci fossero gli estremi per chiedere il rinvio a giudizio per De Laurentiis, ipotizzando una sovrastima dei valori dei calciatori coinvolti.

Ora spetterà al procuratore federale Giuseppe Chiné decidere se riaprire il processo sportivo, archiviato nel 2022 con il proscioglimento del Napoli in due gradi di giudizio. A disposizione ha 30 giorni: decisiva sarà la valutazione di eventuali fatti nuovi contenuti negli atti trasmessi da Roma.

Napoli, le possibili conseguenze

Le ipotesi di sanzione, in caso di nuovo procedimento e condanna, vanno dall’ammenda alla penalizzazione in classifica. Uno scenario che, al momento, il Napoli ritiene ancora poco probabile. La società si è sempre detta certa della correttezza delle proprie operazioni, e anche questa volta ha fatto sapere di essere serena, pronta a difendere il proprio operato in ogni sede.

Nel frattempo, mentre la questione giudiziaria torna a fare rumore, il Napoli di Conte continua a far parlare il campo. La rincorsa allo scudetto è più che mai avvincente, con un gruppo che ha mostrato di saper tenere il passo dell’Inter.

Il rischio, come spesso accade in questi casi, è che ciò che avviene sul campo venga oscurato da vicende extra-sportive. Ma a Napoli si guarda avanti con fiducia. La priorità resta chiara: chiudere al meglio una stagione che potrebbe portare nel golfo il quarto scudetto.

